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"Про возраст и женские имена": в сети обсуждают новый клип Дантеса (видео)

"Про возраст и женские имена": в сети обсуждают новый клип Дантеса (видео)
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram vladimirdantes

В четверг, 18 марта, в украинского музыканта и ведущего Владимира Дантеса (наст. имя Владимир Гудков - ред.), который показал состояние дорог в украинской столице, состоялась премьера пятого сингла и пятого клипа, который называется SASHA ("САША"). Режиссером музыкального видео стал Леонид Колосовский.

"Песня началась с фразы "забудь все, что было", а потом я пришел на студию к Потапу в MOZGI и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями стригут каре, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал", - так описал свою новую музыкальную работу Дантес.

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Съемки проходили в доме Владимира и его супруги, певицы Нади Дорофеевой, которая также ненадолго появилась в клипе. 32-летний исполнитель устроил рум-тур и продемонстрировал, возможно, практически весь свой гардероб.

Пользователи YouTube похвалили новую видеоработу Дантеса в комментариях, а также отметили находчивость артиста в условиях карантина.

Напомним, что 18 августа 2020 года Владимир Дантес презентовал клип под названием "Одноклассница", сингл к которому помогла создать певица Jerry Heil.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

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Надя Дорофеева, Клипы, Владимир Дантес.
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