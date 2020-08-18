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"Работа о том, о чем мы давно забыли": DANTES выпустил новый трек и клип на него (Видео)

"Работа о том, о чем мы давно забыли": DANTES выпустил новый трек и клип на него (Видео)
18:55 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинский певец Владимир Дантес, ворвавшийся после долгого перерыва в мир шоу-бизнеса с сольным проектом DANTES, выпустил новый хит "Одноклассница".

Премьера песни и клипа состоялась сегодня, 18 августа, на YouTube-канале Владимира.

Вышедший клип, для певца является самым творческим, ведь очень сильно погружает в атмосферу личного.  "Эта работа о том, о чем мы давно забыли. О том, что было когда-то впервые", - отмечает Дантес.

Владимир решил написать песню, в которой будет чувствоваться ностальгия, по тому, чего уже никогда не будет впервые. "Ко мне пришла идея песни, благодаря которой можно было б окунулся в воспоминания и будто побывать на школьной дискотеке" - рассказал певец. 

А создать то, что хотел артист, помогла юная певица Jerry Heil (Яна Шемаева). Ранее Яна написала для Дантеса треки "Более или менее" и "Теперь тебе 30".

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"Я ехал в машине и подумал о том, что в нашей жизни мало чего будет в первый раз. Чего-то такого, чему бы я сильно удивился. Первый поцелуй, от которого у тебя подкашиваются ноги, первый "Чупа-чупс", жвачка "Turbo", переводные татуировки. В наше время не удивишься газированному напитку. А тогда "Yupi", кола, киндер сюрпризы, коллекция бегемотиков, полет в самолете, поездка в другой город, выход на сцену – все было невероятно и в первый раз", - говорит DANTES.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Певец, Дантес, Владимир Дантес.

Автор:

Телеграф
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