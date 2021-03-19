"Это чувства, выраженные в музыке": Надя Дорофеева презентовала свой первый мини-альбом после распада группы "Время и Стекло"

19 марта популярная украинская певица, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева презентовала свой первый сольный мини-альбом под названием Dofamin.

На своем ютуб-канале артистка опубликовала видео, в котором представила все 5 композиций, что вошли в альбом. Поклонники певицы до выхода мини-альбома были знакомы только с 2 треками - Gorit и A tebe. Новые треки – Bam Bam; Vecherinka и Zavisimost.

А на своей странице в Инстаграм Надя рассказала небольшую предысторию создания EP dofamin. Пару лет назад она начала доставать из своей памяти обрывки личных историй, и пытаясь разобраться, что же лично для нее значит любовь. Все эти воспоминания Дорофеева перекладывала на музыку и тексты. Так и "родился" этот альбом.

"Оказывается, любое воспоминание можно превратить в песню. Влюбленность, боль, страсть, наслаждение, зависимость – эти оттенки чувств знакомы каждому, и именно они звучат в моем первом мини-альбоме dofamin" - пишет Надя Дорофеева.

Также, она поблагодарила за помощь всех, кто помогал ей в работе над ее первым альбомом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева провела первые вокальные бои во взрослом "Голосі країни". Как прошла первая часть боев 11 сезона "Голоса" - читайте в нашем материале.