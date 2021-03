Монатик довел Тину Кароль до слез: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни" (видео)

В воскресенье, 14 марта прошла первая часть второго этапа шоу "Голос країни" - первые вокальные бои. Команды звездных тренеров - Тины Кароль, Монатика, Нади Дорофеевой и Олега Винника лишились первых участников.

Если на этапе "слепых прослушиваний" конкурсанты волновались, повернется ли кто-нибудь из тренеров, то вокальные бои несут в себе еще больше переживаний, ведь теперь их участие зависит только от их тренера.

Новый выпуск стартовал с эффектного выступления тренеров - DOROFEEVA, MONATIK, Тина Кароль и Олег Винник исполнили хит группы Depeche Mode "Personal Jesus".

Начала вокальные бои команда Димы Монатика. На сцену Голоса вышли певец нового поколения Тёма Паучек против девушки с эльфийской голосом Ирины Бояркиной. Пара исполнила хит группы Антитела "TDME". Дима решила оставить в проекте Паучека, а Ирину "украла" Надя Дорофеева.

Далее в батлы вступает команда Нади Дорофеевой. В борьбу вступили давняя подруга детства Нади Катя Субботова и талантливый лирник Гордей Старух. Музыканты исполнили песню "Creep" группы Radiohead "в перемешку" с украинской народной песней. Стоит отметить, что аранжировку к треку создал Гордей, и именно его Надя взяла в прямые эфиры. Катю украла Тина Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official) Третьей в бой вступила команда Тины Кароль. В бою сразились Денис Калитовский и Виктор Никифоров, который уже участвовал в шоу в команде Бабкина. Парни зажгли сцену с треком "Любимка" от NILETTO. Тина решила оставить в команде Дениса, а Виктора украл Олег Винник.

Следующими на сцену вышли участники команда Олега Винника, для которого это первый бой и первый выбор. На главной вокальной сцене сошлись рок-дива Анна Шерри против вокалиста с особым тембром Романа Семенчука, которые исполнили песню "Listen to your heart" группы Roxette. Далее в шоу прошла Анна, а Романа украла Тина.

И снова в бой вступил Дима Монатик. На сцене появились две сильные вокалистки диспетчер Катя Гладий и талантливая певица KOLA. Девушки исполнили популярный трек "Deep End" от Fousheé. Далее в шоу прошла Настя (KOLA), а за Катю боролись Тина и Надя. В итоге девушка пошла к Тине Кароль.

Продолжает борьбу команда Тины Кароль. На сцену вышли голос Марокко Нарам Мумни, который занял последнее место в команде Тины, и романтик Александр Тесленко. Парни исполнили песню "Crying in the Rain" группы A-ha. Тина забрала с собой Нарама, а Саша увы не проходит дальше.

Следующими на сцене появились участницы из команды Олега Винника - собирательница украинского фольклора Галина Курышко и продолжательница дела Хайята Анна Берайя. Девушки исполнили трек Нади Дорофеевой "Gorit" в новой интерпретации. Олег решил не прощаться с Галей, а вот Анну забрал к себе Монатик.

После на сцене вновь команда Монатика, который этим дуэтом приготовил подарок Тине Кароль. Трогательная Настя Буханцова и архитектор Рудольф Афицерян исполнили хит народной артистки "Найти своих", что очень взволновало Тину. Дима решил, что далее в проект с ним пойдет Настя, а Рудольфа захотели в свои команды Олег и Надя. Парень выбрал Дорофееву.

Далее на сцену вышли воспитанники Нади Дорофеевой - барбер Роман Вознюк и музыкант Илья Резников. Парни спели трек "Димна Суміш" - "Кожної весни". Надежда решила оставить в своей команде Илью, а Романа забрал Олег Винник.

На сцене - девушки из команды Олега Винника, которые последними заняли места в его команде. Участница из Казахстана Диляра Дидаркизы и Ярина Малишняк исполнили трек "When you believe" американских певиц Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэри. Олег дал шанс Диляре, а Ярину "украл" Дима Монатик.

После, борьбу за место в шоу вышли бороться девочки из команды Тины Кароль - Яна Загоруйко и Юля Витранюк. Участницы исполнили трек "Bitanga" украинской певицы Алины Паш, которая даже пришла поддержать девушек в зал. Дальше в проект проходит - Юлия. Яну увы никто не украл, она покидает шоу на этапе боев.

На сцене вновь парни из команды Нади Дорофеевой - телевизионный осветитель Евгений Шарманов вышел против голоса нового поколения Ильи Николаенко. Ребята исполнили известный хит Валерия Меладзе "Салют, Вера". Наде Дорофеевой предстоял сложный выбор, и свое предпочтение певица отдала Илье. Евгения пока в свою команду забрал Олег Винник.

Далее в вокальные бои вступили участники из команды Монатика - звезда караоке, которая мечтает о большой сцене Любовь Дробина и звезда первого сезона "X-фактора" Мария Рак. Девушки зажгли сцену "Голоса" с песней Bonnie Tyler "Holding Out For A Hero". Дима решил взять с собой Любу. Мария видимо обиделась на Диму, так как они знакомы, и решила уйти без борьбы, однако тренеры ее переубедили и Надя Дорофеева забрала Марию к себе.

Последними в этом выпуске из команды Олега Винника вышли парень с невероятным голосом Сергей Нейчев и талантливый дуэт Folk Ladies. Трио исполнило украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунаю". Олег решил пойти в следующий этап с Сергеем, а девушек из дуэта забрал к себе Дима Монатик.

Последними участниками из команды Дорофеевой 14 марта стали - рокер Науменко Андрей и зажигательная мамочка Ярина Гребеньовская. Пара спела всемирноизвесный хит певицы Адель - "Rolling in the Deep". Надя решила поддержать Андрея и взяла его в следующий этап.

Завершает первые вокальные бои команда Тины Кароль. На сцену вышли известная украинская певица Мила Нитич и солистка военного оркестра Виктория Брехарь. Девушки исполнили мегапопулярный хит короля поп-музыки Майкла Джексона "Thriller". Звездные тренера не смогли сидеть на месте и танцевали вместе с участниками. Дальше в проект Тина взяла с собой Милу Нитич. За Вику дальше боролись Надя и Дима, но Брехарь выбрала Монатика.

Через неделю состоится вторая часть вокальных боев. Следующий выпуск пройдет в воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1". Не пропустите!

