"Голос країни-11": кто будет бороться за победу в команде Олега Винника (видео)

В воскресенье, 7 марта, состоялись последние "слепые прослушивания" на шоу "Голос країни. Перезавантаження".
Первой свою вокальную команду, 28 февраля, укомплектовала украинская певица и тренер проекта Тина Кароль. Теперь известны все участники команд Олега Винника, Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой, которые будут бороться за победу в вокальном проекте на телеканале "1+1".
В седьмом эфире исполнителю хита "Нино" Олегу Виннику оставалось добрать только 5 вокалистов.
Рокер Андрей Кудинов для шоу выбрал хит SOAD - Aerials.
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Богдан Муха исполнил песню "Show must go on" группы Queen. Парень пришел на "Голос", чтобы развеять все мифы о рок-музыкантах.
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Галина Куришко пришла на "Голос", чтобы популяризировать украинские народные песни.
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Анна Шерри исполнила песню "Rock and Roll" группы Led Zeppelin. Девушка хочет возродить рок-музыку в Украине, а также показать на собственном примере, что никогда не поздно воплощать мечты в жизнь.
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Сергей Нейчев спел на легендарной сцене "Голоса" песню "Чорнобривці". Его певческая карьера началась благодаря его дедушке. Именно он научил Сергея петь.
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Дуэт Folk Ladies, Вита и Алина, выбрали народную песню "Ой, там на горі". На "Голос" девушки пришли, чтобы популяризировать украинскую песню на современный манер.
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Семенчук Роман выбрал хит "Leave a Light On" Tom Walker.
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Актер и певец Виталий Борисюк посвятил супруге Ольге Сумской конкурсную песню - "Per Te".
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Коваленко Сергей исполнил песню "Giant" певца Rag-n-Bone man. Пришел на Голос, чтобы наконец достичь желаемого успеха в деле всей своей жизни.
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Анна Бераиа вдохновилась примером Кhayat и пришла на "Голос", чтобы показать, как красиво звучит украинская песня.
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Моряк Владимир Каверин пел украинскую песню в разных уголках земного шара.
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Андрей Диденко последние 8 лет работал в Китае в музыкальном бэнде. Мужчина больше не хочет покидать Украину, поэтому пришел на "Голос", чтобы перезагрузить свою жизнь.
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Ирина Шабан уже участвовала в "слепых прослушиваниях" в 2014 году, но тогда ей не удалось развернуть тренерские кресла.
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Рок-музыкант Константин Никулин посвятил свое выступление папе.
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Малишняк Ярина пришла на "Голос", чтобы продолжить семейное дело.
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Диляра Дидаркизи из Казахстана проехала более четырех тысяч километров, чтобы выйти на сцену украинского "Голоса".
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Напомним, что своими выступлениями на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне "Голоса країни" приятно удивили известный дуэт "Алиби" - Анна и Ангелина Завальские.