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"Голос країни-11": кто будет бороться за победу в команде Олега Винника (видео)

"Голос країни-11": кто будет бороться за победу в команде Олега Винника (видео)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Олега Винника

В воскресенье, 7 марта, состоялись последние "слепые прослушивания" на шоу "Голос країни. Перезавантаження".

Первой свою вокальную команду, 28 февраля, укомплектовала украинская певица и тренер проекта Тина Кароль. Теперь известны все участники команд Олега Винника, Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой, которые будут бороться за победу в вокальном проекте на телеканале "1+1".

В седьмом эфире исполнителю хита "Нино" Олегу Виннику оставалось добрать только 5 вокалистов.

Рокер Андрей Кудинов для шоу выбрал хит SOAD - Aerials.

Фанат Монатика, подруга детства Мишель Андраде и певица Garna: кто пришел на первые слепые прослушивания "Голосу країни" 11 сезон

Богдан Муха исполнил песню "Show must go on" группы Queen. Парень пришел на "Голос", чтобы развеять все мифы о рок-музыкантах.

Галина Куришко пришла на "Голос", чтобы популяризировать украинские народные песни.

Nikita Lomakin, Адель из Ровно и парень, записавший трек с Linkin Park: кто пришел на второе слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Анна Шерри исполнила песню "Rock and Roll" группы Led Zeppelin. Девушка хочет возродить рок-музыку в Украине, а также показать на собственном примере, что никогда не поздно воплощать мечты в жизнь.

Сергей Нейчев спел на легендарной сцене "Голоса" песню "Чорнобривці". Его певческая карьера началась благодаря его дедушке. Именно он научил Сергея петь.

Мила Нитич, внучка Ющенко и экс-участник Mountain Breeze: кто пришел на третье слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Дуэт Folk Ladies, Вита и Алина, выбрали народную песню "Ой, там на горі". На "Голос" девушки пришли, чтобы популяризировать украинскую песню на современный манер.

Семенчук Роман выбрал хит "Leave a Light On" Tom Walker.

Актер и певец Виталий Борисюк посвятил супруге Ольге Сумской конкурсную песню - "Per Te".

Коваленко Сергей исполнил песню "Giant" певца Rag-n-Bone man. Пришел на Голос, чтобы наконец достичь желаемого успеха в деле всей своей жизни.

Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Анна Бераиа вдохновилась примером Кhayat и пришла на "Голос", чтобы показать, как красиво звучит украинская песня.

Моряк Владимир Каверин пел украинскую песню в разных уголках земного шара.

Моряк, артист оперетты и возвращение дуэта "Алиби": чем удивляли новые участники пятых слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" (фото, видео)

Андрей Диденко последние 8 лет работал в Китае в музыкальном бэнде. Мужчина больше не хочет покидать Украину, поэтому пришел на "Голос", чтобы перезагрузить свою жизнь.

Ирина Шабан уже участвовала в "слепых прослушиваниях" в 2014 году, но тогда ей не удалось развернуть тренерские кресла.

Рок-музыкант Константин Никулин посвятил свое выступление папе.

Конкурентка Нади Дорофеевой, певица из проекта "Танці з зірками" и TikTok-блогер: кто пришел на шестые слепые прослушивания шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Малишняк Ярина пришла на "Голос", чтобы продолжить семейное дело.

Диляра Дидаркизи из Казахстана проехала более четырех тысяч километров, чтобы выйти на сцену украинского "Голоса".

Напомним, что своими выступлениями на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне "Голоса країни" приятно удивили известный дуэт "Алиби" - Анна и Ангелина Завальские.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Голос страны, Голос країни, Олег Винник.
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