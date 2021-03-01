Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе
До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе
Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали
Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП

Тина Кароль полностью укомплектовала свою команду на "Голосі країни": кто будет бороться за победу в шоу с певицей

Тина Кароль полностью укомплектовала свою команду на "Голосі країни": кто будет бороться за победу в шоу с певицей
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 февраля на телеканале "1+1" прошел шестые выпуск слепых прослушиваний 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", в ходе которого звездные тренера - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник, пополнили свои команды новыми голосами.

Впереди еще одни прослушивания, а Тина Кароль уже укомплектовала свою команду, забрав к себе последнего участника, который выступил в шестом выпуске.

Отметим, что у Монатика осталось 1 место, у Нади - 4, а у Олега - 5 свободных мест в своих командах.

На своей странице в Инстаграм народная артистка опубликовала коллаж, на котором разместила фото всех участников своей команды.

"Мои" - коротко подписала сторис Тина.

Кто же вошел в команду Тины Кароль:

Юлия Витранюк - первая участница в команде Тины. Девушка мечтает популяризировать украинскую песню.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Nikita Lomakin пришел на "Голос", чтобы сделать "перезагрузку" своей музыкальной карьеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Тимочко Юлия пришла на "Голос" чтобы заявить о себе, и реализовать свою мечту петь на большой сцене.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Известная украинская певица Мила Нитич пришла, чтобы вернуть себя после сложного расставания со своим продюсером.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Александр Тесленко вернулся на сцену "Голоса", чтобы осуществить свою мечту и добиться расположения своего кумира - Тины Кароль.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Евгения Фролова - солистка оркестра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пришла на проект, чтобы осуществить свою мечту и петь на большой сцене.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

 

Сауле Жумамбекова пришла на проект, чтобы ее заметила Тина Кароль. И девушке это удалось.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

 

Виктор Никифоров уже участвовал в Голосе в 7 сезоне, но покинул проект на этапе батлов. Парень пришел на шоу для перезагрузки и начала большой карьеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Надежда Мейхер пришла на проект без мысли участвовать в шоу, однако Тина ее переубедила.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Денис Калитовский снимает каверы известных песен для YouTube, которые набирают миллионы просмотров. Но его настоящая мечта - петь на сцене для всей страны.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Виктория Гнатюк - мама двоих детей. После выхода из декрета она мечтает зажечь на сцене "Голоса страны".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Яна Загоруйко пришла на "Голос", чтобы проявить свою личность.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Денис Потреваев пришел во второй раз испытать судьбу на шоу: 6 лет назад он проиграл в батле певцу ALEKSEEV.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Виктория Брехарь пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту стать звездой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Mary Soddy - юная девушка, которая обожает украинский фольк и хочет нести лемковскую песню по всему миру.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Нарам Мумни - парень из Марокко, который приехал показать, что музыка - это интернациональный язык.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Последний этап слепых прослушиваний смотрите 7 марта в 21:00 на телеканале "1+1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 263

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Шоу, Надя Дорофеева, Голос страны, Голос країни, Монатик, Олег Винник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
02 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
03 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
04 Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США
05 "Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки
Киев вошел в сотню лучших городов мира по качеству жизни - лидером оказался Хельсинки
В Европу пришел &quot;бразильский&quot; штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи
В Европу пришел "бразильский" штамм коронавируса: где есть первые подтвержденные случаи
В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых
В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых
Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь