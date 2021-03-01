Тина Кароль полностью укомплектовала свою команду на "Голосі країни": кто будет бороться за победу в шоу с певицей

28 февраля на телеканале "1+1" прошел шестые выпуск слепых прослушиваний 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", в ходе которого звездные тренера - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник, пополнили свои команды новыми голосами.

Впереди еще одни прослушивания, а Тина Кароль уже укомплектовала свою команду, забрав к себе последнего участника, который выступил в шестом выпуске.

Отметим, что у Монатика осталось 1 место, у Нади - 4, а у Олега - 5 свободных мест в своих командах.

На своей странице в Инстаграм народная артистка опубликовала коллаж, на котором разместила фото всех участников своей команды.

"Мои" - коротко подписала сторис Тина.

Кто же вошел в команду Тины Кароль:

Юлия Витранюк - первая участница в команде Тины. Девушка мечтает популяризировать украинскую песню.

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Nikita Lomakin пришел на "Голос", чтобы сделать "перезагрузку" своей музыкальной карьеры.

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Тимочко Юлия пришла на "Голос" чтобы заявить о себе, и реализовать свою мечту петь на большой сцене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Известная украинская певица Мила Нитич пришла, чтобы вернуть себя после сложного расставания со своим продюсером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Александр Тесленко вернулся на сцену "Голоса", чтобы осуществить свою мечту и добиться расположения своего кумира - Тины Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Евгения Фролова - солистка оркестра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пришла на проект, чтобы осуществить свою мечту и петь на большой сцене.

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Сауле Жумамбекова пришла на проект, чтобы ее заметила Тина Кароль. И девушке это удалось.

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Виктор Никифоров уже участвовал в Голосе в 7 сезоне, но покинул проект на этапе батлов. Парень пришел на шоу для перезагрузки и начала большой карьеры.

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Надежда Мейхер пришла на проект без мысли участвовать в шоу, однако Тина ее переубедила.

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Денис Калитовский снимает каверы известных песен для YouTube, которые набирают миллионы просмотров. Но его настоящая мечта - петь на сцене для всей страны.

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Виктория Гнатюк - мама двоих детей. После выхода из декрета она мечтает зажечь на сцене "Голоса страны".

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Яна Загоруйко пришла на "Голос", чтобы проявить свою личность.

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Денис Потреваев пришел во второй раз испытать судьбу на шоу: 6 лет назад он проиграл в батле певцу ALEKSEEV.

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Виктория Брехарь пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту стать звездой.

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Mary Soddy - юная девушка, которая обожает украинский фольк и хочет нести лемковскую песню по всему миру.

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Нарам Мумни - парень из Марокко, который приехал показать, что музыка - это интернациональный язык.

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Последний этап слепых прослушиваний смотрите 7 марта в 21:00 на телеканале "1+1".