Конкурентка Нади Дорофеевой, певица из проекта "Танці з зірками" и TikTok-блогер: кто пришел на шестые слепые прослушивания шоу "Голосу країни" (фото, видео)

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале "1+1" состоялись шестые слепые прослушивания 11 сезона самого популярного песенного шоу "Голос країни. Перезавантаження". Мест в командах наставников все меньше, а желающих показать себя и прорваться на большую сцену достаточно. Кто же пришел показать свои вокальные возможности в этот раз - читайте далее.

В тренерских креслах все та же четверка - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник. Звездные тренера продолжают борьбу за новых участников в свои команды. Ведь каждый из них может стать новой звездой шоу-бизнеса.

Первый на сцену вышел уже Денис Потреваев, который 6 лет назад проиграл в батле уже известному исполнителю ALEKSEEV во втором этапе "Голоса". Денис вернулся на проект, чтобы дойти до финала и начать свой звездный путь. Своим исполнение песни "All By Myself" певицы Celine Dion ему удалось повернуть все кресла. Свой путь на проекте парень решил пройти с Тиной Кароль.

Следующей на сцене появилась Мария Гоур. Девушка пишет собственные песни и мечтает о большой сцене. Она исполнила трек "Весна" группы ВВ, но не смогла поразить судей.

Далее на сцене - 18-летний Никита Леонтьев. Парень снимает видео Тик-Тоk, на которых поет с гитарой в различных общественных местах. Никита мечтал попасть в команду Нади Дорофеевой, и ему это удалось. Песня "Тебе це може вбити" группы С.К.А.Й. поразила звездную наставницу.

Следующая участница Лаура Марти - украинка армянского происхождения. Девушка обожает джаз и с детства мечтает выступать на большой сцене. Лаура хочет осуществить мечту мамы, которая всю жизнь мечтала петь. Своим исполнением песни Stevie Wonder "Faith" сумела покорить наставников, и прошла в следущий этап под руководством Нади Дорофеевой.

19-летняя Анна Гадомич прошла тяжелые жизненные испытания и пришла на "Голос" чтобы предостеречь других от ошибок, которые допустила сама. Девушка поборола наркотическую зависимость, нашла свою любовь и долгое время пела вместе с уличными музыкантами. Исполнение песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" заворожило Монатика и Надю Дорофееву. Дальше в проект Аня решила идти с Дмитрием.

На сцене Илья Николаенко - самый эпатажный участник шестого эпизода. Парень с детства мечтал заниматься музыкой, но его отец всегда был против. Илья пришел на "Голос", чтобы доказать отцу, что музыка - это его призвание. Песня "Breaking Me" группы Topic помогла парнб развернуть три судейских кресла и стать частью проекта в команде Нади Дорофеевой.

Когда-то Виктория Брехарь пожертвовала своим музыкальным будущим ради семьи. Но мечта попасть на сцену "Голосу" так и осталась. Для слепых прослушиваний девушка выбрала трек одного из судей - MONATIK "Мудрые деревья" и сумела повернуть к себе три судейских кресла. В проект Виктория решила идти с Тиной Кароль.

Следующим на сцене "Голосу" появился начинающий музыкант Ярослав Фролов. Парень исполнил песню "Thinking Out Loud" Ed Sheeran, но не сумел покорить звездных наставников.

На сцене появилась Алиса Стрига - девушка, которой когда-то перешла дорогу сама Надя Дорофеева. 10 лет назад Потап предложил Алисе стать участницей дуэта "Время и Стекло", но затем на ее место взяли Надю. С тех пор Алиса мечтает о большой сцене. Для прослушиваний она выбрала трек "Ворона" группы Линда и сумела развернуть три тренерские кресла. Для продолжения своего пути на проекте Алиса выбрала команду Монатика.

Уже не в новинку, что на проект приходят, как известные артисты, так и выпускники шоу. Певица Настя Прудиус, известная как Кола, снова возвращается на "Голос", чтобы стать великой артисткой и засиять на большой сцене. Девушка выбрала довольно необычную песню для слепых прослушиваний - "Sexy and I Know It" группы LMFAO. Свой путь она решила пройти с Димой Монатиком.

После на сцену вышла юная Mary Soddy. Девушка обожает украинский фольк и хочет нести лемковскую песню по всему миру. Любовь к музыке ей привил дедушка, который пел маленькой девочке украинские песни. Для слепых прослушиваний она выбрала украинскую песню "Гамерицький край" в аранжировке Христини Соловий. Mary развернула к себе Тину Кароль и Олега Винника. Дальше в проекте она решила идти с Тиной.

Последним на сцену в шестом выпуске слепых прослушиваний вышел Нарам Мумни. Парень приехал из Марокко. Он пришел на “Голос”, чтобы показать, что музыка - это интернациональный язык и у него нет границ и ограничений. Нарам исполнил "Desert Rose" группы Sting . Он сумел развернуть три тренерских кресла. И стоит отметить, что первой к нему повернулась Тина, у которой в команде осталось 1 место. Дальше он решил идти именно с ней. Для певицы он даже спел на украинском языке - ее же песню "Закрили твої очі".

По итогу выпуска, Тина укомплектовала свою команду, у Монатика осталось 1 место, у Нади - 4, а у Олега - 5 свободных мест.

