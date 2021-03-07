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Лучшая подруга детства Дорофеевой и молодой рок-музыкант: как прошел последний день "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни" (фото, видео)

Лучшая подруга детства Дорофеевой и молодой рок-музыкант: как прошел последний день "слепых прослушиваний" на шоу "Голос країни" (фото, видео)
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Голос країни

В воскресенье, 7 марта, на телеканале "1+1" состоялись последние "слепые прослушивания" на шоу "Голос країни. Перезавантаження".

Украинская певица и звездный тренер проекта Тина Кароль уже укомплектовала свою вокальную команду, отобрав к себе последнего участника, который выступил в прошлом выпуске "Голосу".

Свободные места остались в командах Дмитрия Монатика (1), Олега Винника (5) и Нади Дорофеевой (4).

Первой в последний день "слепых прослушиваний" на сцену "Голоса" выйдет Васильева Анна. Она всю жизнь мечтала о большой сцене и очень волнуется перед своим выступлением.

К девушке, к сожалению, никто не повернулся.

Сергей Лазановський приехал из Ивано-Франковской области. Любовь к музыке привила ему мама.

Какова истинная и эмоциональная реакция Сергея на два поворота кресел. Его голос заставил Олега Винника и Надю Дорофееву спорить, к кому стоит уйти в команду.

Сергей пошел по зову сердца и продолжает свой путь на проект вместе с командой Дорофеевой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Андрей Диденко последние 8 лет работал в Китае в музыкальном бэнде. Когда началась пандемия, мужчина решил вернуться домой. Он пришел на "Голос", чтобы перезагрузить свою жизнь. Андрей больше не хочет покидать Украину, а хочет остаться здесь и быть примером для своих детей.

На последних минутах к Андрею повернулся Олег Винник. Далее он будет перезагружаться в команде Винника.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Катя Гладий приехала из Львова. Она работает диспетчером с грузоперевозок. Катя очень долго шла к тому, чтобы выступить на главной вокальной сцене страны. И сейчас она здесь, чтобы развернуть все тренерские кресла.

К Кате развернулись три тренера. Девушка выбрала команду любви и ритма и стала последней участницей в команде MONATIK.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Катя Субботова - давняя подруга Нади Дорофеевой. Они вместе ездили на вокальные конкурсы, и когда-то в детстве Надя пообещала Кате помочь, когда она станет известной.

К Кате повернулся Олег Винник и Надя Дорофеева. Девушка выбрала Надю и теперь продолжает участвовать в проектах вместе с командой Дорофеевой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Евгений Шпаченко пришел на "Голос", чтобы писать свои песни и стать известным артистом. Его мечта - победить на проекте.

Надя Дорофеева и Олег Винник не повернулись к Евгению.

В жизни Ирины Гребеновськой музыка играет очень большую роль. Она пришла на "Голос", чтобы перезапустить себя и свое творчество и посвятить свою жизнь музыке.

Своим голосом Ярина смогла развернуть кресло Нади и забрать предпоследнее место в команда Дорофеевой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Роман Вознюк приехал из Луцка. Он работает барбером, но всю жизнь мечтал стать музыкантом. Парень пришел на "Голос", чтобы найти своих слушателей и доказать себе, что музыка - это его призвание.

Роман стал последним участником в команде Дорофеевой. Очень романтичное и чувственное исполнение песни "Another love".

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Только Олегу Виннику осталось добрать свою вокальную команду. Осталось всего 4 места, а каждый участник жаждет пройти в проект.

Щербак Марьяна своим голосом будет пытаться развернуть кресло Олега Винника. Ей 19 и она пришла покорить сцену вокального шоу страны.

Олег Винник не повернулся к Марьяне.

Ирина Шабан пришла перезагружаться на "Голос". Она уже участвовала в "слепых прослушиваниях" в 2014 году. Тогда ей не удалось развернуть тренерские кресла и пройти дальше.

В последние минуты Олег все же нажал красную кнопку и дал возможность девушке пройти дальше.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Константин Никулин обожает рок-музыку. Мечтаю о сцене подарил парню отец. Он пришел на "Голос", чтобы посвятить свое выступление папе.

Поздравляем Константина, он продолжает свою борьбу на проект вместе с командой Винника.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Малишняк Ярина пришла на "Голос", чтобы продолжить семейное дело. Она сделает все возможное, чтобы поразить Олега Винника своим голосом и развернуть его кресло.

В Ярины получилось развернуть кресло Олега и забрать предпоследнее место в команде Винника.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

 У Юлии Сидорук это десятая попытка пройти на "Голос". Девушка еще ни одного раза не смогла дойти до "слепых прослушиваний".

Девушка не прошла дальше в проект.

Диляра Дидаркизи из Казахстана проехала более четырех тысяч километров, чтобы выйти на сцену украинского "Голоса". Она хочет осуществить свою заветную мечту и пройти дальше в проект.

Очень лирическое выступление. Диляра своим голосом поразила Олега Винника и закрыла его команду!

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

За неделю перезагрузка вокальных боев. Следующий выпуск состоится в воскресенье, 14 марта, на телеканале "1+1". Не пропустите!

Ранее "Телеграф" сообщал, что на "слепых прослушиваниях" шестого выпуска проекта "Голос країни" выступил парень из Марокко Нарам Мумни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Голос страны, Голос країни.
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