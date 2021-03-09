В шоу "Голос країни-11" укомплектованы все: кто в команде MONATIK (фото, видео)

7 марта прошли последние "слепые прослушивания" на шоу "Голос країни. Перезавантаження".
Первой свою вокальную команду укомплектовала украинская певица и тренер проекта Тина Кароль. Теперь известен состав команд Олега Винника, Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой, которые будут бороться за победу в вокальном шоу на телеканале "1+1".
Напомним, что в седьмом эфире Дмитрию Монатику оставалось добрать только одного вокалиста.
Блогер из Черновцов Артем Паучек выбрал украинскую песню "Гуцулка Ксеня" в собственной аранжировке и развернул всех тренеров.
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Психолог Владимир Хоменко для выступления он выбрал хит The Weeknd - Call Out My Name.
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Экс-участник группы "Сальто назад" Саша Таб выбрал песню своей группы "О, мамо".
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Уличный музыкант Александра Ганапольская хочет привлечь внимание людей к своему творчеству.
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Семьохина Евгения верит, что именно этот проект станет для нее первым шагом на пути к сольной карьере.
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Анастасия Буханцова хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться.
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Александр Беляк, который выступает в составе молодежного бойз-бэнда Mountain Breeze, выбрал трек Dua Lipa "Break My Heart". Парень хочет самостоятельно побороться за победу в песенном конкурсе.
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Мария Рак зажгла сцену песней Уитни Хьюстон Queen of the night. Для нее - это шанс начать все с начала и вернуться на большую сцену.
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Афицерян Рудольф исполнил песню "Summertime Sadness" Ланы Дель Рэй.
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Смерека Андрей исполнил песню "Твои грехи" Тини Кароль. Мечтает распространять украинскую песню на большой сцене.
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Ирина Бояркина сделала авторскую аранжировку хита "Wicked game" группы Him. Девушка хочет раскрыть свой потенциал и блистать на сцене сольно.
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Любовь Дробина дарит людям живые эмоции даже во время сложных карантинных условий на онлайн-платформе.
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Анна Гадомич исполнила песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Девушка поборола наркотическую зависимость, нашла свою любовь и долгое время пела вместе с уличными музыкантами.
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Алиса Стрига выбрала трек "Ворона" группы Линда. 10 лет назад она могла стать солисткой в дуэте "Время и стекло", но Потап выбрал Дорофееву.
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Настя Прудиус выбрала песню для слепых прослушиваний - "Sexy and I Know It" группы LMFAO. Девушка хочет стать великой артисткой и засиять на большой сцене.
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Логистик Катя Гладий долго шла к тому, чтобы выступить на главной вокальной сцене страны.
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На днях команда Монатика выпустила общий трек вместе со своим наставником.
Первый выпуск боев проекта "Голос країни-11" состоится в воскресенье 14 марта в 21.00 на телеканале "1+1". "Телеграф" будет следить за главными новостями шоу.
Напомним, что своими выступлениями на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне "Голоса країни" приятно удивили известный дуэт "Алиби" - Анна и Ангелина Завальские. Также на сцену "Голосу" вышли известная певица Надежда Мейхер, внучка Виктора Ющенко и певец Никита Ломакин.