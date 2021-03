В шоу "Голос країни-11" укомплектованы все: кто в команде MONATIK (фото, видео)

7 марта прошли последние "слепые прослушивания" на шоу "Голос країни. Перезавантаження".

Первой свою вокальную команду укомплектовала украинская певица и тренер проекта Тина Кароль. Теперь известен состав команд Олега Винника, Дмитрия Монатика и Нади Дорофеевой, которые будут бороться за победу в вокальном шоу на телеканале "1+1".

Напомним, что в седьмом эфире Дмитрию Монатику оставалось добрать только одного вокалиста.

Блогер из Черновцов Артем Паучек выбрал украинскую песню "Гуцулка Ксеня" в собственной аранжировке и развернул всех тренеров.

Психолог Владимир Хоменко для выступления он выбрал хит The Weeknd - Call Out My Name.

Экс-участник группы "Сальто назад" Саша Таб выбрал песню своей группы "О, мамо".

Уличный музыкант Александра Ганапольская хочет привлечь внимание людей к своему творчеству.

Семьохина Евгения верит, что именно этот проект станет для нее первым шагом на пути к сольной карьере.

Анастасия Буханцова хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться.

Александр Беляк, который выступает в составе молодежного бойз-бэнда Mountain Breeze, выбрал трек Dua Lipa "Break My Heart". Парень хочет самостоятельно побороться за победу в песенном конкурсе.

Мария Рак зажгла сцену песней Уитни Хьюстон Queen of the night. Для нее - это шанс начать все с начала и вернуться на большую сцену.

Афицерян Рудольф исполнил песню "Summertime Sadness" Ланы Дель Рэй.

Смерека Андрей исполнил песню "Твои грехи" Тини Кароль. Мечтает распространять украинскую песню на большой сцене.

Ирина Бояркина сделала авторскую аранжировку хита "Wicked game" группы Him. Девушка хочет раскрыть свой потенциал и блистать на сцене сольно.

Любовь Дробина дарит людям живые эмоции даже во время сложных карантинных условий на онлайн-платформе.

Анна Гадомич исполнила песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Девушка поборола наркотическую зависимость, нашла свою любовь и долгое время пела вместе с уличными музыкантами.

Алиса Стрига выбрала трек "Ворона" группы Линда. 10 лет назад она могла стать солисткой в дуэте "Время и стекло", но Потап выбрал Дорофееву.

Настя Прудиус выбрала песню для слепых прослушиваний - "Sexy and I Know It" группы LMFAO. Девушка хочет стать великой артисткой и засиять на большой сцене.

Логистик Катя Гладий долго шла к тому, чтобы выступить на главной вокальной сцене страны.

На днях команда Монатика выпустила общий трек вместе со своим наставником.

Первый выпуск боев проекта "Голос країни-11" состоится в воскресенье 14 марта в 21.00 на телеканале "1+1". "Телеграф" будет следить за главными новостями шоу.

Напомним, что своими выступлениями на "слепых прослушиваниях" в 11 сезоне "Голоса країни" приятно удивили известный дуэт "Алиби" - Анна и Ангелина Завальские. Также на сцену "Голосу" вышли известная певица Надежда Мейхер, внучка Виктора Ющенко и певец Никита Ломакин.