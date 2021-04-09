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С Тиной Кароль случился конфуз: "У Потапа глаза на лоб полезли" (видео)

С Тиной Кароль случился конфуз: "У Потапа глаза на лоб полезли" (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram _fantina

С украинской певицей и телеведущей Тиной Кароль, команда которой прошла в прямые эфиры "Голосу країни", произошел забавный курьез прямо в эфире развлекательного шоу "Липсинг Батл" на телеканале "1+1".

"Горячий" анонс был опубликован на официальной странице канала в Инстаграме. В коротком ролике фанатам шоу показали, как у ведущей расстегнулось платье, едва не обнажив грудь Народной артистки Украины.

Конфуз случился в тот момент, когда соведущий проекта, рэпер и продюсер Потап объявлял новых участников шоу - Влада Яму и Евгения Кота, назвав их "горячими парнями".

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Новый выпуск шоу "Липсинк Батл" выйдет в эфир "1+1" в эту субботу, 10 апреля.

Напомним, что недавно Тина Кароль выпустила свой новый альбом под названием "Красиво".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 304

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Тина Кароль, Шоу, Потап, Липсинк батл.
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