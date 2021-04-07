"Усы сбрила?" Бедняков подколол Никитюк, разместившей школьное фото

В среду, 7 апреля, украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях попала в курьезную ситуацию с собачкой, поделилась с фанатами школьным фото, которое было сделано в девятом классе.

Снимок с альбома звезда выложила на своей странице в Инстаграме.

"Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то что сейчас", - с юмором подписала фото Никитюк.

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В комментариях телеведущая добавила, что тогда у нее была прическа "омбре".

Ее коллега по популярной тревел-передаче "Орел и решка", известный телеведущий Андрей Бедняков подколол Лесю, спросив ее, сбривала ли она усы, и вообще, "из всего этого остался только стиль".

Напомним, что ведущие остаются хорошими друзьями, которые не прочь подшутить друг над другом и повеселить сеть своими "перепалками". Недавно Бедняков прокомментировал фото Никитюк, которая продемонстрировала свои нереально длинные ноги.