Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Зеленский подписал важный "коллекторский" закон: что с ним изменится
Зеленский подписал важный "коллекторский" закон: что с ним изменится
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля

"Усы сбрила?" Бедняков подколол Никитюк, разместившей школьное фото

"Усы сбрила?" Бедняков подколол Никитюк, разместившей школьное фото
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото:

В среду, 7 апреля, украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях попала в курьезную ситуацию с собачкой, поделилась с фанатами школьным фото, которое было сделано в девятом классе.

Снимок с альбома звезда выложила на своей странице в Инстаграме.

"Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то что сейчас", - с юмором подписала фото Никитюк.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В комментариях телеведущая добавила, что тогда у нее была прическа "омбре".

"Уважаемая будущая свекровь": Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами

Ее коллега по популярной тревел-передаче "Орел и решка", известный телеведущий Андрей Бедняков подколол Лесю, спросив ее, сбривала ли она усы, и вообще, "из всего этого остался только стиль".

Напомним, что ведущие остаются хорошими друзьями, которые не прочь подшутить друг над другом и повеселить сеть своими "перепалками". Недавно Бедняков прокомментировал фото Никитюк, которая продемонстрировала свои нереально длинные ноги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

Все по теме:

Андрей Бедняков, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки
04 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
05 ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в &quot;красную&quot; зону
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в "красную" зону
&quot;Новая услуга &quot;Glovo&quot;: в Киеве курьер отправил в нокаут прохожего (видео)
"Новая услуга "Glovo": в Киеве курьер отправил в нокаут прохожего (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь