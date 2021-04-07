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"Уважаемая будущая свекровь": Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами

"Уважаемая будущая свекровь": Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

6 апреля популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась своим подписчикам на своего домашнего любимца - пса Рафика. Во время его стрижки, песик решил оставить свой след (пометить территорию) на сумке-переноске другой собаки. Лесе пришлось покупать хозяевам новую. 

Видимо пожаловаться на любимого питомца леди Ле отправилась к своей маме, так как следующие сторис в Инстаграм, что публиковала телеведущая были с мамой Кэт. 

Будучи у мамы Леся Ивановна решила немного покулинарить и приготовила банановые сырники без яиц, рецепт которых также опубликовала у себя в сторис. Естественно без шуток не обошлось и это "событие".

Леся решила обратиться к "уважаемой будущей свекрови". 33-летняя незамужняя звезда украинского шоу-бизнеса пообедала "будущей маме", что красивые сырники, которые она красиво "уложила" на тарелке со сметаной и черникой, она отдаст ей, а подгоревшие съест сама.

Ранее, "Телеграф" писал, что Андрей Бедняков не упустил возможности "подколоть" свою звездную коллегу Лесю Никитюк, за соблазнительный снимок, на котором она засветила обнаженные ягодицы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 297

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Телеведущая, Леся Никитюк, Сырники.
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