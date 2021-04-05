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"Зибров на дроне залетел в комнату?": Андрей Бедняков подколол Лесю Никитюк за новое фото

"Зибров на дроне залетел в комнату?": Андрей Бедняков подколол Лесю Никитюк за новое фото
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает соблазнять своих поклонников. Леся Ивановна обладательница подтянутой фигуры и удивительно длинных ног, которыми очень гордится и не устает всем демонстрировать.

Так, на странице ведущей в Инстаграм появился новый пост, который леди Ле сопроводила несколькими снимками, на который в очередной раз похвасталась длиной своих ножек и не только. Леся Ивановна позирует на кровати, оголив упругие ягодицы. Однако больший акцент таки сделан на длинные ноги телеведущей. 

"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру" - подписала снимки Никитюк.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Так как снимки были сделан с высоты, не мог этого не подметить украинский телеведущий Андрей Бедняков, который и решил подколоть Лесю в комментариях. "Опять Зибров на дроне залетел в комнату?" - написал Бедняков.

Видимо Андрей смотрел выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл" на "1+1", в котором Никитюк "сразилась" с Павлом Зибровым. Естественно Леся тоже не упустила этот подкол и ответила коллеге в своей "менере".

"Леся Аделивна и ее новые формы": Леся Никитюк поделилась видео бэкстэйджа шоу "Липсинк батл" на 1+1 

Подписчики Никитюк с удовольствием подхватили "линию" Беднякова и пустились смешно комментировать новые снимки своей любимицы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк продемонстрировала своим подписчицам, как сделать красивый макияж всего за несколько секунд. Однако про урок видеомонтажа дать забыла.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 263

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Телеведущая, Фото, Андрей Бедняков, Леся Никитюк.
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