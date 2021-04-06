Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
В Минздраве выступили за закрытие авиасообщения и комендантский час в Украине (видео)
В Минздраве выступили за закрытие авиасообщения и комендантский час в Украине (видео)
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
На вокзале под Харьковом парень с ножом напал на толпу: четверо - в больнице
На вокзале под Харьковом парень с ножом напал на толпу: четверо - в больнице

Никитюк "попала на деньги" из-за Рафика (видео)

Никитюк "попала на деньги" из-за Рафика (видео)
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram r.a.f.i.k_official

С украинской телеведущей Лесей Никитюк, которая похвасталась умением сверхбыстрого макияжа, попала в неловкую ситуацию, а все из-за "проделки" своего любимого питомца Рафаеля, более известного как Рафик.

Во вторник, 6 апреля, 33-летняя звезда украинского шоу-бизнеса решила отвести собачку к грумеру (стилист для животных - ред.). Стрижка Рафика прошла удачно, но без курьеза не обошлось - горячо любимый питомец телеведущей помочился на переноску чужой собаки. Никитюк пришлось приобрести сумку для ее пострадавшей владелицы.

В сториз Инстаграма телеведущая выложила видео, на котором она отчитывает Рафика за совершенное: "Рафик, скажи пожалуйста, как можно было помочиться на сумку-переноску другой собаки, что я сейчас попала на деньги? Сейчас я еду покупать сумку-переноску другой собачке, потому что ты на нее помочился".

"Своя Beyonce": Alyona Alyona забыла о Дорофеевой и переключилась на мировую звезду (фото)

Отметим, что Леся очень часто делится совместными фото и видео со своим любимцем. У Рафика даже есть своя страница в Инстаграме, на которую подписано более 42 тысяч человек.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

Напомним, что ранее популярную телеведущую Лесю Никитюк подколол ее коллега по тревел-шоу "Орел и решка".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

Все по теме:

Собаки, Животные, Курьезы, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
02 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
03 "Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
04 В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
05 Пышногрудая фитнес-модель позировала в нижнем белье в свое 38-летие (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нас это тревожит&quot;: Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями
"Нас это тревожит": Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями
&quot;Рекламировал режим Путина&quot;: от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
"Рекламировал режим Путина": от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: &quot;У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия&quot;
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь