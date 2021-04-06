Никитюк "попала на деньги" из-за Рафика (видео)

С украинской телеведущей Лесей Никитюк, которая похвасталась умением сверхбыстрого макияжа, попала в неловкую ситуацию, а все из-за "проделки" своего любимого питомца Рафаеля, более известного как Рафик.

Во вторник, 6 апреля, 33-летняя звезда украинского шоу-бизнеса решила отвести собачку к грумеру (стилист для животных - ред.). Стрижка Рафика прошла удачно, но без курьеза не обошлось - горячо любимый питомец телеведущей помочился на переноску чужой собаки. Никитюк пришлось приобрести сумку для ее пострадавшей владелицы.

В сториз Инстаграма телеведущая выложила видео, на котором она отчитывает Рафика за совершенное: "Рафик, скажи пожалуйста, как можно было помочиться на сумку-переноску другой собаки, что я сейчас попала на деньги? Сейчас я еду покупать сумку-переноску другой собачке, потому что ты на нее помочился".

Отметим, что Леся очень часто делится совместными фото и видео со своим любимцем. У Рафика даже есть своя страница в Инстаграме, на которую подписано более 42 тысяч человек.

View this post on Instagram A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

View this post on Instagram A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

View this post on Instagram A post shared by Рафаель (@r.a.f.i.k_official)

Напомним, что ранее популярную телеведущую Лесю Никитюк подколол ее коллега по тревел-шоу "Орел и решка".