Никитюк "попала на деньги" из-за Рафика (видео)

С украинской телеведущей Лесей Никитюк, которая похвасталась умением сверхбыстрого макияжа, попала в неловкую ситуацию, а все из-за "проделки" своего любимого питомца Рафаеля, более известного как Рафик.
Во вторник, 6 апреля, 33-летняя звезда украинского шоу-бизнеса решила отвести собачку к грумеру (стилист для животных - ред.). Стрижка Рафика прошла удачно, но без курьеза не обошлось - горячо любимый питомец телеведущей помочился на переноску чужой собаки. Никитюк пришлось приобрести сумку для ее пострадавшей владелицы.
В сториз Инстаграма телеведущая выложила видео, на котором она отчитывает Рафика за совершенное: "Рафик, скажи пожалуйста, как можно было помочиться на сумку-переноску другой собаки, что я сейчас попала на деньги? Сейчас я еду покупать сумку-переноску другой собачке, потому что ты на нее помочился".
Отметим, что Леся очень часто делится совместными фото и видео со своим любимцем. У Рафика даже есть своя страница в Инстаграме, на которую подписано более 42 тысяч человек.
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Напомним, что ранее популярную телеведущую Лесю Никитюк подколол ее коллега по тревел-шоу "Орел и решка".