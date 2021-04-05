"Своя Beyonce": Alyona Alyona забыла о Дорофеевой и переключилась на мировую звезду (фото)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая на днях показалась топлес, повторив образ певицы Нади Дорофеевой, опять подняла настроение своим поклонников. В этот раз 29-летняя звезда украинского шоу-бизнеса замахнулась на саму Бейонсе - американскую королеву R’n’B.

Новый косплей Алена Савраненко (настоящее имя рэперши) продемонстрировала на официальной странице в Инстаграме.

"Когда качаю зал, но не качаю пресс - я слышу шум", - с юмором написала исполнительница в новом посте.

View this post on Instagram A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

"Так то по ярче будет", - прокомментировали подписчики Alyona Alyona.

Ранее Алена Савраненко поделилась тем, что у нее появился парень. Пока популярная рэп-исполнительница не спешит раскрывать личность мужчины, но все-таки недавно его "засветила".