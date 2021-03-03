Alyona Alyona "засветила" своего нового бойфренда (видео)

Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, в День всех возлюбленных призналась своим фанатам, что этот праздник она будет отмечать со своим новым возлюбленным, личность которого певица не спешит раскрывать.

3 марта у себя в сториз Инстаграма артистка выложила короткий ролик, на котором она подкралась сзади к мужчине и нежно поцеловала его макушку.

"В - выходной", - подписала видео 29-летняя звезда.

Как ранее рассказала сама Алена, их объединил снег "в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди, и кофепитие.

Напомним, что хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona на днях представила совместный клип с немецким рэпером Olexesh.