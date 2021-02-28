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Не узнать: Ирина Федишин поделилась снимком без косметики (фото, видео)

Не узнать: Ирина Федишин поделилась снимком без косметики (фото, видео)
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Ирина Федишин всегда на публике предстает с ярким макияжем. Даже во время отдыха в Доминикане артистка не показывалась с без косметики.

На своей странице в Инстаграме Ирина решилась открыться своим подписчикам и показала себя без "прикрас". Певица предстала без капли макияжа, сидящая в поезде.

"Прекрасно еду ... Угадайте маршрут" - подписала снимок Федишин.

 
 
 
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Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Напомним, что Ирина Федишин принимала участие в шоу "Маска", выступая в костюме Павы. Певица покинула шоу в четвертом выпуске.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время отдыха в Доминикане Федишин встретила украинскую актрису Ксению Мишину, которая таже отправилась в путешествие со своей семьей - сыном Платоном, своим избранником Сашей Еллертом и его дочерью Элей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Певица, Ирина Федишин.
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