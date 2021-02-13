Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)

В субботу, 13 февраля, состоялся четвертый выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".

Напомним, что всего в шоу принимают участие 16 "масок", под которыми скрываются звезды шоу-бизнеса. Организаторы решили разделить их на две группы, А и Б, по 8 участников в каждой. Поэтому 13 февраля вы увидите выступления группы Б. В третьем выпуске шоу "Маска" покинула Лисица, под костюмом которой скрывалась украинский хореограф Алена Шоптенко.

По традиции яркая Свекла первой спела на сцене шоу "Маска". Она просто свела с ума наших детективов, которые пытаются отгадать звездного участника!

Песня: Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk.

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Выступление мистического Мольфара всего поразило Олега Винника, ведь он не узнал собственную песню. Вы обратили внимание, как наш герой держится на сцене во время разговора с детективами? Возможно, это подсказка.

Песня: Олег Винник - Нино.

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Изысканная Пава очаровала голосом и страстью на сцене. Звездные детективы уверены, что зажигала на шоу "Маска" телеведущая и певица Алена Винницкая.

Песня: Gipsy Kings - Bamboléo.

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В эти глаза можно смотреть вечно. Легендарный Лев на сцене шоу "Маска". Андрей Михайлович и Dzidzio уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.

Песня: Валерий Меладзе - Небеса.

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Идет первое голосование четвертого выпуска шоу. Далее проходят маски Буряк, Мольфар и Лев, а в зоне риска оказывается Пава.

Внимательный Андрей Данилко после прошлого выступления Циклопчика открыл Википедию и, кажется, определился со своим предположением относительно этой героини. Судьи гадают, что это певица Мишель Андраде.

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Мужчина или женщина? Мы уверены только в одном - этот звездный участник под маской Бабки чрезвычайно талантливый, ведь настолько наших детективов не путала ни одна маска.

Песня: Rag'n'Bone Man - Human.

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Боевой Носорог подарил нам по-настоящему яркое выступление! Все подпевали и танцевали. А женская половина звездных детективов снова не находит себе места, настолько их очаровывает наш герой.

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Второе голосование, по результатам которого в шоу далее проходят Бабка и Циклоп, а Носорог переходит в зону риска.

За дальнейшее участие в проекте борются Носорог и Пава.

По итогам последнего голосования в финале четвертого эфира шоу покидает Пава, под "маской" которой скрывалась украинская певица Ирина Федишин!

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Смотрите полный выпуск четвертой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что вскоре после третьего эфира на звездного детектива Олю Полякову обрушилось море негатива от поклонников творчества Тины Кароль. Дело в том, что "королева ночи" назвала коллегу "плакальщицей на похоронах", после чего Полякова решила извиниться перед подписчиками за свои необдуманные слова. Тина Кароль также не промолчала, и написала в сториз Инстаграма, что Оля была права, а позже выпустила новый сингл под названием "Скандал". Интересный момент подметила популярная телеведущая Леся Никитюк, которая назвала странным совпадением скандал певиц и одноименного названия песни.