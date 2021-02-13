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Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)

Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)
22:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 13 февраля, состоялся четвертый выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".

Напомним, что всего в шоу принимают участие 16 "масок", под которыми скрываются звезды шоу-бизнеса. Организаторы решили разделить их на две группы, А и Б, по 8 участников в каждой. Поэтому 13 февраля вы увидите выступления группы Б. В третьем выпуске шоу "Маска" покинула Лисица, под костюмом которой скрывалась украинский хореограф Алена Шоптенко.

По традиции яркая Свекла первой спела на сцене шоу "Маска". Она просто свела с ума наших детективов, которые пытаются отгадать звездного участника!

Песня: Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk.

Выступление мистического Мольфара всего поразило Олега Винника, ведь он не узнал собственную песню. Вы обратили внимание, как наш герой держится на сцене во время разговора с детективами? Возможно, это подсказка.

 Песня: Олег Винник - Нино.

Минус один страх, плюс в копилку удовольствий: Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"

Изысканная Пава очаровала голосом и страстью на сцене. Звездные детективы уверены, что зажигала на шоу "Маска" телеведущая и певица Алена Винницкая.

Песня: Gipsy Kings - Bamboléo.

В эти глаза можно смотреть вечно. Легендарный Лев на сцене шоу "Маска". Андрей Михайлович и Dzidzio уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.

Песня: Валерий Меладзе - Небеса.

Идет первое голосование четвертого выпуска шоу. Далее проходят маски Буряк, Мольфар и Лев, а в зоне риска оказывается Пава.

Внимательный Андрей Данилко после прошлого выступления Циклопчика открыл Википедию и, кажется, определился со своим предположением относительно этой героини. Судьи гадают, что это певица Мишель Андраде.

Мужчина или женщина? Мы уверены только в одном - этот звездный участник под маской Бабки чрезвычайно талантливый, ведь настолько наших детективов не путала ни одна маска.

Песня: Rag'n'Bone Man - Human.

Боевой Носорог подарил нам по-настоящему яркое выступление! Все подпевали и танцевали. А женская половина звездных детективов снова не находит себе места, настолько их очаровывает наш герой.

Второе голосование, по результатам которого в шоу далее проходят Бабка и Циклоп, а Носорог переходит в зону риска.

За дальнейшее участие в проекте борются Носорог и Пава.

По итогам последнего голосования в финале четвертого эфира шоу покидает Пава, под "маской" которой скрывалась украинская певица Ирина Федишин!

Смотрите полный выпуск четвертой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что вскоре после третьего эфира на звездного детектива Олю Полякову обрушилось море негатива от поклонников творчества Тины Кароль. Дело в том, что "королева ночи" назвала коллегу "плакальщицей на похоронах", после чего Полякова решила извиниться перед подписчиками за свои необдуманные слова. Тина Кароль также не промолчала, и написала в сториз Инстаграма, что Оля была права, а позже выпустила новый сингл под названием "Скандал". Интересный момент подметила популярная телеведущая Леся Никитюк, которая назвала странным совпадением скандал певиц и одноименного названия песни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска.
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