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Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)

Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram hanna_shot

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (наст. имя Алена Савраненко), которая насладилась новым клипом Юлии Саниной, позабавила своих фанатов фото, на котором сравнивает себя с популярной певицей Надей Дорофеевой, и здесь идет речь совсем не о вокальных данных.

Новый снимок, на котором звезда хита "Пушка" повторяет пикантный образ коллеги, появился на официальной странице Алены в Инстаграме.

Рэперша скосплеила Дорофееву, которая позирует в черном купальнике топлес, прикрыв оголенную грудь книгой. В свою очередь Alyona Alyona прикрывается газетой "Сільські вісті".

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"Когда красоту не прячут за словами - я слышу шум", - написала исполнительница в новом посте, которые оценила как сама Надя, Леся Никитюк и другие подписчики Алены.

 
 
 
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A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

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Ранее рэп-исполнительница Alyona Alyona показала своего бойфренда.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

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Надя Дорофеева, Alyona Alyona.
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Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
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