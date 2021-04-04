Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (наст. имя Алена Савраненко), которая насладилась новым клипом Юлии Саниной, позабавила своих фанатов фото, на котором сравнивает себя с популярной певицей Надей Дорофеевой, и здесь идет речь совсем не о вокальных данных.

Новый снимок, на котором звезда хита "Пушка" повторяет пикантный образ коллеги, появился на официальной странице Алены в Инстаграме.

Рэперша скосплеила Дорофееву, которая позирует в черном купальнике топлес, прикрыв оголенную грудь книгой. В свою очередь Alyona Alyona прикрывается газетой "Сільські вісті".

"Когда красоту не прячут за словами - я слышу шум", - написала исполнительница в новом посте, которые оценила как сама Надя, Леся Никитюк и другие подписчики Алены.

View this post on Instagram A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее рэп-исполнительница Alyona Alyona показала своего бойфренда.