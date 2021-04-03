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Семейный батл: Надя Дорофеева в образе Мадонны выступила против Владимира Дантеса на "Липсинк батле"

Семейный батл: Надя Дорофеева в образе Мадонны выступила против Владимира Дантеса на "Липсинк батле"
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

3 апреля на телеканале "1+1" прошел пятый выпуск шоу, которые является очень популярным заграницей, "Липсинк батл", ведущими которого стали украинская певица Тина Кароль и репер Потап. В проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут соревноваться в пародиях на своих коллег по цеху и борются за главный приз - золотой пояс победителя "Липсинк батла".

Пятый выпуск шоу прошел под эгидой "семейных батлов", и первой семейной парой, которая сразилась в нем, стали популярные украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес. 

 
 
 
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Вова решил пойти напролом, и себя для пародии выбрал свою же супругу. Дантес появился на сцене в образе Нади из ее клипа на песню "Горит". 

 
 
 
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Надя решила воплотить образ своего кумира - популярной американской певицы Мадонны. 

 
 
 
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Публикация от @lipsyncbattle_ua

По итогам зрительного голосования победил - Владимир Дантес.

Выступления Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой: 

 

 

Ранее, "Телеграф" писал, что во время выступления Даши Астафьевой в образе Мерлин Монро в четвертом выпуске "Липсинк батла" Надя Дорофеева заметила интересную деталь. Певица отметила, что у Астафьевой очень белые подмышки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 554

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Тина Кароль, Шоу, Потап, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Липсинк батл.
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