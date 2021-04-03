Семейный батл: Надя Дорофеева в образе Мадонны выступила против Владимира Дантеса на "Липсинк батле"

3 апреля на телеканале "1+1" прошел пятый выпуск шоу, которые является очень популярным заграницей, "Липсинк батл", ведущими которого стали украинская певица Тина Кароль и репер Потап. В проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут соревноваться в пародиях на своих коллег по цеху и борются за главный приз - золотой пояс победителя "Липсинк батла".

Пятый выпуск шоу прошел под эгидой "семейных батлов", и первой семейной парой, которая сразилась в нем, стали популярные украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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Вова решил пойти напролом, и себя для пародии выбрал свою же супругу. Дантес появился на сцене в образе Нади из ее клипа на песню "Горит".

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Надя решила воплотить образ своего кумира - популярной американской певицы Мадонны.

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По итогам зрительного голосования победил - Владимир Дантес.

Выступления Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой:

Ранее, "Телеграф" писал, что во время выступления Даши Астафьевой в образе Мерлин Монро в четвертом выпуске "Липсинк батла" Надя Дорофеева заметила интересную деталь. Певица отметила, что у Астафьевой очень белые подмышки.