"А как у нее такие белые подмышки": Надя Дорофеева прокомментировала выступление Даши Астафьевой на "Липсинк батле"

В субботу, 27 марта, на телеканале 1+1 состоялся четвертый выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл".

Одним из участников нового выпуска шоу стал популярный украински артист Дима Монатик, который боролся за победу с Алексеем Завгородним/ Позитивом. В день эфира он решил собрать небольшую компанию у себя дома и устроить совместный просмотр звездных пародий. Компанию ему составила звездная пара - Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Они присоединились к Диме и его супруге Ирине.

Выступление Димы Монатика на "Липсинк батле":

На своей странице в Инстаграм в сторис Монатик показал, как прошел их вечер. Надя Дорофеева оказалась довольно активным комментатором каждого выступления.

Отдельное внимание компании "заслужила" украинская певица Даша Астафьева, которая перевоплотилась в Мерлин Монро. Во время просмотра ее выступления Надя заметила, что у певицы очень белые подмышки и ее это заинтересовало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"А как у нее такие белые подмышки. Давайте поговорим об этом" - предложение Дорофеевой заставило хохотать компанию.

Выступление Даши Астафьевой на "Липсинк батле":

Под "оценку" Нади, Вовы, Иры и Димы также "пали" и Юлия Санина и Позитив. Таких "перлов" увы не было, ребята просто восхищались своими коллегами.

Выступление Юлии Саниной на "Липсинк батле":

Выступление Позитива на "Липсинк батле":

Ранее, "Телеграф" писал, что во время четвертого выпуска "Липсинк батла" представители Украины на песенном конкурсе Евровидение группа GO-A представили номер, с которым и поедут представлять страну на международной арене.