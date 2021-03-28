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"А как у нее такие белые подмышки": Надя Дорофеева прокомментировала выступление Даши Астафьевой на "Липсинк батле"

"А как у нее такие белые подмышки": Надя Дорофеева прокомментировала выступление Даши Астафьевой на "Липсинк батле"
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 27 марта, на телеканале 1+1 состоялся четвертый выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл".

Одним из участников нового выпуска шоу стал популярный украински артист Дима Монатик, который боролся за победу с Алексеем Завгородним/ Позитивом. В день эфира он решил собрать небольшую компанию у себя дома и устроить совместный просмотр звездных пародий. Компанию ему составила звездная пара - Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Они присоединились к Диме и его супруге Ирине.

Выступление Димы Монатика на "Липсинк батле": 

На своей странице в Инстаграм в сторис Монатик показал, как прошел их вечер. Надя Дорофеева оказалась довольно активным комментатором каждого выступления. 

Отдельное внимание компании "заслужила" украинская певица Даша Астафьева, которая перевоплотилась в Мерлин Монро. Во время просмотра ее выступления Надя заметила, что у певицы очень белые подмышки и ее это заинтересовало. 

 
 
 
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Публикация от @lipsyncbattle_ua

 
 
 
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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
 
 
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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"А как у нее такие белые подмышки. Давайте поговорим об этом" - предложение Дорофеевой заставило хохотать компанию.

Выступление Даши Астафьевой на "Липсинк батле": 

Под "оценку" Нади, Вовы, Иры и Димы также "пали" и Юлия Санина и Позитив. Таких "перлов" увы не было, ребята просто восхищались своими коллегами. 

Выступление Юлии Саниной на "Липсинк батле": 

Выступление Позитива на "Липсинк батле": 

Ранее, "Телеграф" писал, что во время четвертого выпуска "Липсинк батла" представители Украины на песенном конкурсе Евровидение группа GO-A представили номер, с которым и поедут представлять страну на международной арене.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 359

Все по теме:

Даша Астафьева, Выступление, Надя Дорофеева, Монатик, Липсинк батл.
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