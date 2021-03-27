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Суббота, 27.03.2021
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Группа GO-A впервые показала номер, с которым поедет на Евровидение 2021 (видео)

Группа GO-A впервые показала номер, с которым поедет на Евровидение 2021 (видео)
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 27 марта, на телеканале 1+1 состоялся четвертый выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл", ведущими которого стали Тина Кароль и Потап

После выступлений трех пар участников, перед определением нового суперфиналиста, на сцене шоу появились представители Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 - украинская группа GO-A. Музыканты представили номер, с которым и поедут представлять страну на конкурс.

Напомним, что жюри Нацотбора в 2021 году выбрали песню "Шум" группы  GO-A  для представления Украины на международной арене в Роттердаме.  Отметим, что специально для конкурса группа полностью переделала трек, чтобы он соответствовал требованиям Евровидения.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2021 году юбилейный 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

Также, напомним, что 26 марта стало известно, что в 2021 году Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе, ведь песни группы "Галасы ЗМеста" не соответствуют правилам "Евровидения". 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 545

Все по теме:

Музыка, Go-A, Евровидение 2021, Липсинк батл.
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