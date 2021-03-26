Скандал на "Евровидении-2021": Беларусь отстранили от участия в конкурсе - названа причина

Беларусь отстранили от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщает Super.ru.

В сообщении указывается, что песня группы "Галасы ЗМеста"во второй раз оказалась не соответствующей правилам конкурса.

Как сообщалось ранее, изначально Беларусь на конкурсе должна была представлять группа VAL, однако Белтелерадиокомпания отстранила их от участия "из-за отсутствия совести".

9 марта стало известно, что вместо нее на конкурс поедут "Галасы ЗМеста".

Группа подготовила песню "Я научу тебя" со строками "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку", которые отображают политический характер. Помимо того, участники в своем творчестве высмеивали протесты и общую политическую ситуацию в стране.

Организаторы конкурса после этого заявили, что такая песня в формат шоу не вписывается и потребовали переписать текст. Вместо этого группа выдала новую песню, но и она оказалась не соответствующей правилам.