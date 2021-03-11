"Я научу тебя плясать под дудочку": организаторы "Евровидения" требуют изменить песню белорусской группы

Беларусь 9 марта объявила своего конкурсанта, который должен выступить на "Евровидении" в 2021 году в Роттердаме. Им оказалась группа под названием "Галасы ЗМеста", которые высмеивают протесты, Светлану Тихановскую и общую политическую ситуация в стране. В Нидерланды группа подготовила песню "Я научу тебя" со строками "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку", которые отображают политический характер.

"Выдвинутая от Белоруссии песня не может быть представлена в ее нынешнем виде", - заявили организаторы "Евровидения", передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Отмечается, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Поэтому, если "Галасы ЗМеста" не изменят свою композицию или внесут коррективы, организаторы конкурса могут дисквалифицировать Беларусь как страну-участницу.

В свою очередь, лидер группы Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что после этих требований он может сам отказаться от участия в мероприятии.

View this post on Instagram A post shared by (@eurovision_azerbaijan_)

Напомним, что полуфиналы конкурса "Евровидения" запланированы на 18 и 20 мая, а финал на 22 мая. От Украины поедут победители Национального отбора в 2020 году - группа Go_A с обновленной песней "Шум".