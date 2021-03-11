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"Я научу тебя плясать под дудочку": организаторы "Евровидения" требуют изменить песню белорусской группы

"Я научу тебя плясать под дудочку": организаторы "Евровидения" требуют изменить песню белорусской группы
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Беларусь 9 марта объявила своего конкурсанта, который должен выступить на "Евровидении" в 2021 году в Роттердаме. Им оказалась группа под названием "Галасы ЗМеста", которые высмеивают протесты, Светлану Тихановскую и общую политическую ситуация в стране. В Нидерланды группа подготовила песню "Я научу тебя" со строками "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку", которые отображают политический характер.

"Выдвинутая от Белоруссии песня не может быть представлена в ее нынешнем виде", - заявили организаторы "Евровидения", передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Отмечается, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Поэтому, если "Галасы ЗМеста" не изменят свою композицию или внесут коррективы, организаторы конкурса могут дисквалифицировать Беларусь как страну-участницу.

В свою очередь, лидер группы Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что после этих требований он может сам отказаться от участия в мероприятии.

 
 
 
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Напомним, что полуфиналы конкурса "Евровидения" запланированы на 18 и 20 мая, а финал на 22 мая. От Украины поедут победители Национального отбора в 2020 году - группа Go_A с обновленной песней "Шум".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беларусь, Евровидение 2021, Галасы ЗМеста.
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