Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которая недавно украсила обложку мужского глянца Playboy, вызвала ажиотаж, опубликовав новое откровенное фото у себя на странице в Инстаграме.
На ярком снимке 30-летняя девушка смотрит в зеркало с легка приоткрытым ртом. Но больше всего внимания подписчиков Насти удостоилось ее груди, которая вызвала неоднозначную реакцию.
"ya i yest' chlen", - подписала кадр блогерша.
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Поклонники Ивлеевой отметили, что с каждым новым фото ее грудь то уменьшается, то увеличивается.
Фото "до" и "после":
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Ранее "Телеграф" сообщал, что ведущая тревел-программы "Орел и решка" Настя Ивлеева похвасталась новым авто, который стоит более 17 миллионов гривен.