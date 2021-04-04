Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которая недавно украсила обложку мужского глянца Playboy, вызвала ажиотаж, опубликовав новое откровенное фото у себя на странице в Инстаграме.

На ярком снимке 30-летняя девушка смотрит в зеркало с легка приоткрытым ртом. Но больше всего внимания подписчиков Насти удостоилось ее груди, которая вызвала неоднозначную реакцию.

"ya i yest' chlen", - подписала кадр блогерша.

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Поклонники Ивлеевой отметили, что с каждым новым фото ее грудь то уменьшается, то увеличивается.

Фото "до" и "после":

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Ранее "Телеграф" сообщал, что ведущая тревел-программы "Орел и решка" Настя Ивлеева похвасталась новым авто, который стоит более 17 миллионов гривен.