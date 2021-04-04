Лиза Василенко загремела на "Миротворец" и отметилась новым скандальным заявлением

Украинская актриса Лиза Василенко, которая оскандалилась в одном из интервью заявлением "Лучше сдохнуть тут, чем в Украине", была внесена в базу "Миротворец" как "участница в информационных провокациях России (страна-агрессор) против Украины".

22-летняя тиктокерша отреагировала на внесение ее в базу и соответствующий комментарий обнародовала в своем сториз Инстаграма.

"У меня два высказывания по этому поводу. Первое: п*здец. Второе: обращаюсь, наверное, до фанатичных патриотов, которые это сделали. Ребята, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла, росла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня никаких нет, ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это", - заявила Василенко.

Напомним, что девушка, которая стала известной после съемок в молодежном сериале "Школа", сейчас живет в тикток-хаусе ХО в Москве. Именно в российской столице, по словам Лизы, ее изнасиловал взрослый мужчина.