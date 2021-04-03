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Устроившему ДТП пранкеру Эдварду Билу вынесли судебный приговор

Устроившему ДТП пранкеру Эдварду Билу вынесли судебный приговор
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей, за рулем одного из которых был скандальный российский блогер Эдвард Бил. В результате аварии серьезно пострадала одна женщина, Мария Артемова, которая сейчас находится в коме. 

3 апреля прошло судебное заседание по этому делу, и Эдварду Билу был вынесен приговор. Об этом сообщает телеграмм-канал YOBAJUR.

Суд решил оставить пранкера на свободе, и отправил его под домашний арест. Согласно решению, Билу запрещается выходить из дома с 20:00 до 8:00, водить машину, пользоваться телефоном и интернетом, а также участвовать в массовых мероприятиях. Дальнейшая судьба Била зависит от состояния пострадавшей: реального срока не будет, если женщина не умрет. 

Стоит отметить, что блогер свою вину в ДТП признал и готов выплатить компенсацию всем пострадавшим.

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев не согласен с избранной блогеру мерой пресечения.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилось видео с допроса Эдварда Била. Блогер вел себя не совсем понятно, и также непонятно отвечал на вопросы. Пользователи сети оказались в недоумении от такого поведения известного пранкера.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ДТП, Блогер, Эдвард Бил.
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