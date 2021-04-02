"Не разбираюсь в этом": скандальный пранкер "объяснил" причины ДТП в Москве (видео)

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей, водителем одного из которых оказался скандальный российский блогер Эдвард Бил.

Сначала парень отрицал свою вину, и говорил, что свою машину, синий спорткар Audi RS 6 Avant, дал поездить своему другу Максиму Кошелеву, однако позже все же признал свою вину. Об этом рассказал адвокат блогера Сергей Жорин. Также, адвокат сообщил, что Бил в момент аварии был трезв, не употреблял наркотиков, а сейчас готов оказать помощь всем пострадавшим.

2 апреля телеграм-канал LIFE SHOT опубликовал видео из допроса Эдварда Била. И его поведение и ответы, немного противоречат словам адвоката. К примеру на вопрос "Вы были за рулем?" блогер ответил "Не разбираюсь в этом".

В комментариях под роликом, пользователи сети недоумевают от такого поведения блогера и делятся своими "впечатлениями" о сложившейся ситуации.

"А что можно взять с человека, который после аварии мигом пересаживается на место пассажира и делает вид, что он типа не причём.", "Мразь! Всех бы их в банку , как пауков", "Какой же он тупой", "Какой он смелый на своих видео, зато в полиции, вид пятиклассника с испуганными глазами. Виноват и должен понести наказание и помочь материально на выздоровление и реабилитацию" - пишут в комментариях.

Также, отметим, что и защитников в комментариях хватает.

Ранее, "Телеграф" писал, что молодой блогер из РФ записал в ТикТок ролик, в котором рассказал о незаконности аннексии Крыма Россией, за что его затравили соотечественники, а видео пришлось удалить.