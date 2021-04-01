Скандальный в России пранкер попал в ДТП: есть пострадавшие

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы произошла жуткая авария - на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. На месте происшествия оказался скандальный российский блогер Эдвард Бил.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти." пранкер был за рулем синего спорткара Audi RS 6 Avant. Сам 25-летний парень рассказал, что он только прибыл на место аварии, а свою машину одолжил близкому другу, которым так же оказался блогер - Максим Кошелев.

А вот менеджер блогера Влад Кертиев заявил, что за рулем синей Audi действительно был Эдвард Бил.

Отмечается, что в результате ДТП серьезно пострадала одна женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей, "Фольксвагена". Она была госпитализирована.

В свою очередь еще одна из пострадавших в аварии Юлия Орлова рассказала, что ДТП спровоцировал именно блогер. "На ее глазах он быстро перепрыгнул назад (Эдвард Бил - ред.), а после отказывался выходить из машины", - сообщает Telegram.

Добавим, что около пяти лет назад Эдвард Бил в военной форме и автоматом в руках рассказывал росСМИ, что он якобы воюет на Донбассе.

В 2020 году в интервью Ксении Собчак парень признался, что все это было постановкой, за участие в которой ему заплатили, пишет "МК в Калуге".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса и блогер Лиза Василенко была изнасилована в Москве.