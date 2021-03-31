"Ё***ный АД!" Ведущая попала под шквал гнева из-за фото мертвой Гурченко

Пока в сети утихли споры по поводу интервью Ксении Собчак у скопинского маньяка, "засветиться" решила еще одна интервьюерка - ведущая канала YouTube-шоу "Алена, блин!" Алена Блин Жигалова.

На свое странице в Инстаграме журналиста решила "оригинально" почтить память Людмилы Гурченко, которой не стало 10 лет назад. Алена опубликовала пост, к которому прикрепила обложку 10-летней давности с журнала "Тайны звезд" с фотографией мертвой артистки в гробу. А в подписи рассказала о сложностях, которые были при "создании" этого кадра.

"Снять этот посмертный портрет было безумно трудно в условиях сумасшедшей толпы и давки из людей на Новодевичьем" - признается Алена.

Вроде как "ничего криминального", Жигалова просто почтила память известной артистки, но в комментариях разразился настоящий скандал. Одной их первых возмутилась телеведущая Маша Малиновская, которая бурно отреагировала на новый пост Алены.

"Совсем долбанулись что ли?", "Журналистом с Большой Буквы Вам уже не стать!", "Блин ну это наверное перебор все таки", "Зачем делать такую обложку...", "Ужасно..фото, наверное, хорошее...но как обложка журнала...это трэш..", "Ничего святого" - пишут сети.

Стоит отметить, что Жигалова предвидела этот момент, и в своем посте заранее всем ответила, что еще при жизни артистка попросила сделать ей эффектный посмертный грим, чтобы все "запомнили ее красивой".

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Напомним, что Людмила Гурченко - известная советская и российская актриса и певица, фильмы с участием которой прочно вошли в списки советской классики, а сама актриса является символом целой эпохи. Увы, но в 2011 году актрисы не стало. В феврале того года Гурченко сломала бедро в следствии падения. Ей сделали операцию и дело шло на поправку, но внезапно состояние актрисы ухудшилось. 30 марта Людмила Гурченко умерла от тромбоэмболии легочной артерии.

Алена Жигалова — опытный обозреватель светской хроники, журналист, ведущая YouTube-шоу "Алена, блин!". За время своей "карьеры" успела поработать с различными изданиями от "Экспресс-газеты" до "Тайн звезд", где была главным редактором. Позже начала сотрудничать с порталами Life.ru и Super.ru в качестве светского эксперта, и начала на YouTube-канале свое интервью-шоу.

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