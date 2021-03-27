"Скоро они придут": Катя Лель насмешила сеть рассказами о новой встрече с НЛО

Исполнительница хитов 2000-х "Джага-Джага" и "Муси-пуси", 46-летняя певица Катя Лель, которая чуть не погибла во время сьемок клипа, продолжает поражать своими рассказами о встречах с инопланетными существами.

В интервью kp.ru артистка поведала, как спокойно относится к тому, что ее рассказам о контакте с внеземными цивилизациями не верят многие люди.

"Если люди не верят, им просто нужно время. И знаете, сегодня люди уже не смеются. Умные просто молчат", - сказала исполнительница.

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Лель заявила, что НЛО реально существуют и они постоянно появляются в разных уголках нашей планеты. Она часто наблюдает их из своего дома в Москве: "Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут".

Певица вспомнила, что еще в юности, живя в родном городе Нальчик, представители инопланетной расы взяли у нее зубы для своих экспериментов, но в тот момент боли она никакой не чувствовала.

В комментариях в Twitter над заявлениями звезды только посмеялись.

Катя Лель является известной певицей и автором песен. Исполнительница популярных песен "Огни", "Я по тебе скучаю", "Горошины", "Мой мармеладный (Я не права)", "Муси-пуси". После 2006 года стало заметно снижение ее популярности.

В октябре 2008 года вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. 8 апреля 2008 года у пары родилась дочь Эмилия.

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Ранее артистка Катя Лель рассказала, кто из представителей российского шоу-бизнеса помог ей наладить личную жизнь.