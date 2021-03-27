Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бой под Шумами: появились подробности о потерях ВСУ
Бой под Шумами: появились подробности о потерях ВСУ
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Итоги дня 26 марта: гибель четырех военнослужащих на Донбассе, Украина признала Россию военным противником
Итоги дня 26 марта: гибель четырех военнослужащих на Донбассе, Украина признала Россию военным противником
Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед
Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед

"Скоро они придут": Катя Лель насмешила сеть рассказами о новой встрече с НЛО

"Скоро они придут": Катя Лель насмешила сеть рассказами о новой встрече с НЛО
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram katyalelofficial

Исполнительница хитов 2000-х "Джага-Джага" и "Муси-пуси", 46-летняя певица Катя Лель, которая чуть не погибла во время сьемок клипа, продолжает поражать своими рассказами о встречах с инопланетными существами.

В интервью kp.ru артистка поведала, как спокойно относится к тому, что ее рассказам о контакте с внеземными цивилизациями не верят многие люди.

Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Заворотнюк: как выглядит его избранница (фото)

"Если люди не верят, им просто нужно время. И знаете, сегодня люди уже не смеются. Умные просто молчат", - сказала исполнительница.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial)

Лель заявила, что НЛО реально существуют и они постоянно появляются в разных уголках нашей планеты. Она часто наблюдает их из своего дома в Москве: "Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут".

Муж покойной Жанны Фриске стал отцом во второй раз: первые кадры с роддома (фото)

Певица вспомнила, что еще в юности, живя в родном городе Нальчик, представители инопланетной расы взяли у нее зубы для своих экспериментов, но в тот момент боли она никакой не чувствовала.

В комментариях в Twitter над заявлениями звезды только посмеялись.

Катя Лель является известной певицей и автором песен. Исполнительница популярных песен "Огни", "Я по тебе скучаю", "Горошины", "Мой мармеладный (Я не права)", "Муси-пуси". После 2006 года стало заметно снижение ее  популярности.

В октябре 2008 года вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. 8 апреля 2008 года у пары родилась дочь Эмилия.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial)

Ранее артистка Катя Лель рассказала, кто из представителей российского шоу-бизнеса помог ей наладить личную жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

Все по теме:

НЛО, Инопланетяне, Катя лель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ
02 Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
03 Во Львове внезапно умерла депутат - вдова погибшего бойца АТО: сиротами остались двое детей
04 На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
05 В Севастополе в здании штаба обороны города открыли секс-шоп и алкомаркет: местные жители возмущены (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами &quot;нормандской четверки&quot;
Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
На трассе &quot;Керчь - Севастополь&quot; заметили перемещения военной техники РФ (видео)
На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
&quot;Скоро они придут&quot;: Катя Лель насмешила сеть рассказами о новой встрече с НЛО
"Скоро они придут": Катя Лель насмешила сеть рассказами о новой встрече с НЛО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь