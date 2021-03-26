Скачать
Пятница, 26.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта
Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта
Украина второй день кряду обновила рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
Украина второй день кряду обновила рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Заворотнюк: как выглядит его избранница (фото)

Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Заворотнюк: как выглядит его избранница (фото)
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram zhigunov_sergey

58-летнего российского актера Сергея Жигунова, который в декабре прошлого года заразился коронавирусом, поздравляют с женитьбой. Его избранницей оказалась журналистка Виктория Ворожбит, как две капли похожа на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк, у которой был диагностирован рак.

26 марта Жигунов оставил на своей странице в Инстаграм фото, на котором запечатлел руку с обручальным кольцом на безымянном пальце.

"Филя-то шалун": Киркоров ущипнул Бузову за интимное место на людях (видео)

"Люблю московские бульвары", - написал российский актер. В комментариях пользователи сразу же начали поздравлять пару с женитьбой.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Одновременно встречавшаяся с ним долгое время журналистка Виктория Ворожбит выложила в социальной сети снимок праздничных цветов: "Настроение)".

Напомним, что о романе актера и Ворожбит пары стало известно в марте 2020 года. Как журналистка девушка была известна на Дальнем Востоке, но в прошлом году росСМИ запестрели заголовками с ее именем.

Скандальная украинская блогер Стужук увеличила грудь после третьих родов: фото "до" и "после"

Была замужем за российским медиамагнатом Виктором Сухановым.

С Анастасией Заворотнюк Жигунов играл влюбленную пару в сериале "Моя прекрасная няня", а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни. Ради нее актер ушел из семьи, когда жил с Верой Новиковой. Гражданский брак с Анастасией продлился всего пару лет, а после расставания Заворотнюк назвала Жигунова "ошибкой".

Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Жигунов избивал Заворотнюк во время их романа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Свадьба, Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Виктория Ворожбит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боевики "ДНР" ополчились против крымской "няши" Поклонской из-за ее интервью росСМИ (видео)
02 Украина официально признала Россию военным противником (документ)
03 СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)
04 Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича
05 Летающий лыжник упал с трамплина на скорости свыше 100 км/ч (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Больной курильщик поджег коронавирусное отделение больницы: детали курьеза
Больной курильщик поджег коронавирусное отделение больницы: детали курьеза
Рейтинг &quot;Слуги народа&quot; растет, несмотря ни на что – опрос (инфографика)
Рейтинг "Слуги народа" растет, несмотря ни на что – опрос (инфографика)
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене: что они натворили
Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене: что они натворили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь