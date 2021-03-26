Сергея Жигунова заподозрили в женитьбе на копии Заворотнюк: как выглядит его избранница (фото)

58-летнего российского актера Сергея Жигунова, который в декабре прошлого года заразился коронавирусом, поздравляют с женитьбой. Его избранницей оказалась журналистка Виктория Ворожбит, как две капли похожа на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк, у которой был диагностирован рак.

26 марта Жигунов оставил на своей странице в Инстаграм фото, на котором запечатлел руку с обручальным кольцом на безымянном пальце.

"Люблю московские бульвары", - написал российский актер. В комментариях пользователи сразу же начали поздравлять пару с женитьбой.

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Одновременно встречавшаяся с ним долгое время журналистка Виктория Ворожбит выложила в социальной сети снимок праздничных цветов: "Настроение)".

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Напомним, что о романе актера и Ворожбит пары стало известно в марте 2020 года. Как журналистка девушка была известна на Дальнем Востоке, но в прошлом году росСМИ запестрели заголовками с ее именем.

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Была замужем за российским медиамагнатом Виктором Сухановым.

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С Анастасией Заворотнюк Жигунов играл влюбленную пару в сериале "Моя прекрасная няня", а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни. Ради нее актер ушел из семьи, когда жил с Верой Новиковой. Гражданский брак с Анастасией продлился всего пару лет, а после расставания Заворотнюк назвала Жигунова "ошибкой".

Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Жигунов избивал Заворотнюк во время их романа.