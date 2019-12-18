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"Шокирующие подробности": Сергея Жигунова обвиняют в избиении Заворотнюк

"Шокирующие подробности": Сергея Жигунова обвиняют в избиении Заворотнюк
15:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Актер решил ответить на обвинение со стороны коллеги.

Совсем недавно российского актера Сергея Жигунова обвинили в рукоприкладстве. На данном предположении настаивает режиссер Наталья Бондарчук.

В одном из интервью росСМИ Бондарчук вспоминает, что во время брака актера с актрисой Анастасией Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга, Сергей Жигунов "был груб с Анастасией" и часто поднимал на нее руку.

В ответ на такое заявления, актер не стал отмалчиваться и открыто выразил свое недовольство подобными слухами: "Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания".

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Также Сергей Жигунов назвал таких "комментаторов" "людьми, ничтожными в своей профессии, никому не нужными, не интересными".

Как ранее сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк никогда не сможет ходить и навсегда останется парализованной. К облегчению поклонников актрисы, ее родственники опровергли такие заявления.

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Все по теме:

Избиение, Комментарии, Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Наталья Бондарчук.
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