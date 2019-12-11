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Среда, 11.12.2019
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СМИ: Анастасия Заворотнюк никогда не сможет ходить

СМИ: Анастасия Заворотнюк никогда не сможет ходить
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Появилась информация о том, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк останется навсегда парализованной.

Телеграмм-аккаунт Mash сообщил о том, что Заворотнюк передвигается только на коляске, а за ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же онемела вся правая сторона. Эта часть, обездвиженная, уже не восстановится", – сообщает Mash.

 

Добавим, что родственники Заворотнюк ранее заявляли, что телеграмм-канал Mash "регулярно публикует гадкую ложь" об Анастасии Заворотнюк.

 
 
 
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Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В августе 2019 года во всех российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга. Тогда соседи звезды добавили: перед внезапной госпитализацией она жаловалась на сильные головные боли, которые мешали ей спать. После этого Анастасия Заворотнюк вроде внезапно покинула свое имение и начала лечения в Германии и Польше.

Инсайдеры утверждали, что вероятной причиной болезни были инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Сразу после рождения ребенка Анастасия Завортнюк начала жаловаться на плохое самочувствие и обратилась к медикам за помощью. Кроме этого, источники добавили, что состояние актрисы резко ухудшилось из-за хирургического вмешательства иностранных медиков.

 
 
 
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От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали (на текущий момент он снова активен!). Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

В течение двух месяцев Анастасия Заворотнюк находилась на лечении в частной клинике в Москве. Там, по данным российских журналистов, она пережила глубокую кому, парез правой руки и состояние сопора. В то же время эксперты СМИ заявляли, что в таком состоянии Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней, а некоторые представители прессы вообще написали, что актриса уже умерла. На это отреагировали представители звезды "Моя прекрасная няня", опровергнув резонансные новости.

Родственники Анастасии Заворотнюк были потрясены спекуляциями вокруг темы ее лечения. После этого они впервые опубликовали публичное заявление, в котором рассказали о преследовании папарацци и неоднократных попытках пробиться в палату актрисы. Такие действия назвали неприемлемыми и призвали журналистов уважать их право на приватность.

 Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото: подробности

Кроме этого, они высмеяли новости о переводе Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр в Москве. В целях безопасности родственники актрисы не разглашают, где именно знаменитая россиянка проходит курс лечения.

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Болезнь, Актриса, Звезда, Анастасия Заворотнюк.
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