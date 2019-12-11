СМИ: Анастасия Заворотнюк никогда не сможет ходить

Новости шоу бизнеса:Появилась информация о том, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк останется навсегда парализованной.

Телеграмм-аккаунт Mash сообщил о том, что Заворотнюк передвигается только на коляске, а за ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же онемела вся правая сторона. Эта часть, обездвиженная, уже не восстановится", – сообщает Mash.

Добавим, что родственники Заворотнюк ранее заявляли, что телеграмм-канал Mash "регулярно публикует гадкую ложь" об Анастасии Заворотнюк.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В августе 2019 года во всех российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга. Тогда соседи звезды добавили: перед внезапной госпитализацией она жаловалась на сильные головные боли, которые мешали ей спать. После этого Анастасия Заворотнюк вроде внезапно покинула свое имение и начала лечения в Германии и Польше.

Инсайдеры утверждали, что вероятной причиной болезни были инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Сразу после рождения ребенка Анастасия Завортнюк начала жаловаться на плохое самочувствие и обратилась к медикам за помощью. Кроме этого, источники добавили, что состояние актрисы резко ухудшилось из-за хирургического вмешательства иностранных медиков.

В течение двух месяцев Анастасия Заворотнюк находилась на лечении в частной клинике в Москве. Там, по данным российских журналистов, она пережила глубокую кому, парез правой руки и состояние сопора. В то же время эксперты СМИ заявляли, что в таком состоянии Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней, а некоторые представители прессы вообще написали, что актриса уже умерла. На это отреагировали представители звезды "Моя прекрасная няня", опровергнув резонансные новости.

Родственники Анастасии Заворотнюк были потрясены спекуляциями вокруг темы ее лечения. После этого они впервые опубликовали публичное заявление, в котором рассказали о преследовании папарацци и неоднократных попытках пробиться в палату актрисы. Такие действия назвали неприемлемыми и призвали журналистов уважать их право на приватность.

Кроме этого, они высмеяли новости о переводе Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр в Москве. В целях безопасности родственники актрисы не разглашают, где именно знаменитая россиянка проходит курс лечения.