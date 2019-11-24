Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото: подробности

Новости шоу бизнеса:Со страницы, подписанной именем Чернышева, исчезли все фото, в том числе и совместные снимки с актрисой.

Поклонники онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заволновались после того, как из аккаунта ее мужа Петра Чернышева в социальной сети Instagram были удалены все ее фотографии.

Как пишет издание "360", ситуацию прояснила директор артистки Марина Потапова.

По ее словам, страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она фейковая.

В то же время в семье фигуриста и актрисы никак не реагируют на подобные заявления журналистов.

Ранее сообщалось о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали опухоль головного мозга. На днях стало известно, что близкий друг актрисы Андрей Разин сообщил, что артистке постепенно становится лучше. "Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - написал у себя на официальной странице в Instagram российский продюсер.