Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк: что известно (Видео)

Новости шоу бизнеса:По словам Андрея Разина, российская актриса идет на поправку.

Ранее сообщалось о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали опухоль головного мозга.

На днях стало известно, что близкий друг актрисы Андрей Разин сообщил, что артистке постепенно становится лучше.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - написал у себя на официальной странице в Instagram российский продюсер.

Кроме этого, Разин подчеркнул, что не собирается раскрывать свой источник, но с полной уверенностью заверяет о надежности своего анонима: "К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам".

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационной клинике, где проходит лечебную терапию и медикаментозное лечение.