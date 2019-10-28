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"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы

"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы

"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал о здоровье звезды "Моей прекрасной няни" .

После того, как в сети появились архивные фотографии российской актрисы Анастасии Заворотнюк из онкоцентра, ее поклонники не устают искать правдивую информацию о состоянии здоровья своей любимицы.

На днях известный артист Вячеслав Манучаров, а также хороший друг "няни Вики" прокомментировал тяжелую ситуацию, которая сложилась вокруг семьи Заворотнюк.

Манучаров сообщил СМИ, что совсем не намерен выкладывать всю подноготную своей коллег, но подтвердил, что состояние артистки довольно тяжелое: "Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить. Горе у них. Страшная болезнь. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет - завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать".

Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)

Кроме того, Вячеслава Манучарова очень возмущают фейковые новости со стороны некоторых средств массовой информации, касающихся Анастасии Заворотнюк: "Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей. Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи".

 
 
 
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От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали (на текущий момент он снова активен!). Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova  @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Напомним, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга. В данное время артистка находится в реабилитационном центре.

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Все по теме:

Рак мозга, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Вячеслав Манучаров, Состояние актрисы.
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