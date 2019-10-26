Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)

Новости шоу бизнеса:По данным СМИ, у звезды "Моей прекрасной няни" диагностировали опухоль головного мозга.

В октябре этого года, после всех неподтвержденных данных о тяжелом состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, родственники и близкие друзья звезды решили опровергнуть все фейковые новости, которые облетели все просторы интернета.

С официального заявления семьи актрисы, которое было опубликовано на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram, сообщается, что популярная артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме этого, родные также поблагодарили о помощи со стороны коллег актрисы и ее поклонников.

В этот раз в аккаунте Заворотнюк появились новые фотографии, на которых российская артистка навещает больных детишек в онкологическом центре.

Как говорится в сообщении, "няня Вика" всегда навещала и поддерживала маленьких пациентов: "Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!".

На данный момент никто из представителей Анастасии Заворотнюк не комментирует ситуацию о здоровье актрисы.