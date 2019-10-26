Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)

В октябре этого года, после всех неподтвержденных данных о тяжелом состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, родственники и близкие друзья звезды решили опровергнуть все фейковые новости, которые облетели все просторы интернета.
С официального заявления семьи актрисы, которое было опубликовано на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram, сообщается, что популярная артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кроме этого, родные также поблагодарили о помощи со стороны коллег актрисы и ее поклонников.
В этот раз в аккаунте Заворотнюк появились новые фотографии, на которых российская артистка навещает больных детишек в онкологическом центре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого! А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!
Как говорится в сообщении, "няня Вика" всегда навещала и поддерживала маленьких пациентов: "Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!".
На данный момент никто из представителей Анастасии Заворотнюк не комментирует ситуацию о здоровье актрисы.