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Суббота, 26.10.2019
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Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)

Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:По данным СМИ, у звезды "Моей прекрасной няни" диагностировали опухоль головного мозга.

В октябре этого года, после всех неподтвержденных данных о тяжелом состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, родственники и близкие друзья звезды решили опровергнуть все фейковые новости, которые облетели все просторы интернета.

С официального заявления семьи актрисы, которое было опубликовано на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram, сообщается, что популярная артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме этого, родные также поблагодарили о помощи со стороны коллег актрисы и ее поклонников.

В этот раз в аккаунте Заворотнюк появились новые фотографии, на которых российская артистка навещает больных детишек в онкологическом центре.

 
 
 
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У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого! А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Как говорится в сообщении, "няня Вика" всегда навещала и поддерживала маленьких пациентов: "Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!".

Бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал, почему актриса покинула клинику (Фото)

На данный момент никто из представителей Анастасии Заворотнюк не комментирует ситуацию о здоровье актрисы.

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Онкоцентр, Фото, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Опухоль головного мозга.
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