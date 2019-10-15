Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Друзья и родные российской актрисы создали специальную страничку в Instagram, где опровергаются все мифы о здоровье звезды "Моей прекрасной няни".

По словам семьи Анастасии Заворотнюк, актриса все же проходит длительную терапию. При этом артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

О данных фактах стало известно с новой странички актрисы, где развенчиваются все мифы и догадки как российских, так и украинских СМИ.

В аккаунте также можно увидеть посты, в которых близкие Заворотнюк искренне благодарят всех сочувствующих экранной любимице, желают здоровья и скорейшего выздоровления звезды.

Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк просит все информационные издания не спекулировать на тяжелом состоянии "няни Вики" и прекратить писать о ней чепуху.