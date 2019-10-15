Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)

По словам семьи Анастасии Заворотнюк, актриса все же проходит длительную терапию. При этом артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
О данных фактах стало известно с новой странички актрисы, где развенчиваются все мифы и догадки как российских, так и украинских СМИ.
В аккаунте также можно увидеть посты, в которых близкие Заворотнюк искренне благодарят всех сочувствующих экранной любимице, желают здоровья и скорейшего выздоровления звезды.
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Хотим от всей души поблагодарить всех друзей Анастасии, поддержавших нас сегодня! Нам это по-настоящему важно и очень ценно! @igorgulyaevoffivial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @navatskiy @stas_mihailoff @inamikhaylova @zara_music @ann_semenovich @eminofficial @sever_elena И спасибо всем-всем нашим подписчикам за понимание, за любовь к Насте и веру в то, что все обязательно будет хорошо! #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #настяживи
Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк просит все информационные издания не спекулировать на тяжелом состоянии "няни Вики" и прекратить писать о ней чепуху.