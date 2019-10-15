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Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)

Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
18:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Друзья и родные российской актрисы создали специальную страничку в Instagram, где опровергаются все мифы о здоровье звезды "Моей прекрасной няни".

По словам семьи Анастасии Заворотнюк, актриса все же проходит длительную терапию. При этом артистка никогда не впадала в кому, а также не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

О данных фактах стало известно с новой странички актрисы, где развенчиваются все мифы и догадки как российских, так и украинских СМИ.

В аккаунте также можно увидеть посты, в которых близкие Заворотнюк искренне благодарят всех сочувствующих экранной любимице, желают здоровья и скорейшего выздоровления звезды.

 
 
 
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Хотим от всей души поблагодарить всех друзей Анастасии, поддержавших нас сегодня! Нам это по-настоящему важно и очень ценно! @igorgulyaevoffivial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @navatskiy @stas_mihailoff @inamikhaylova @zara_music @ann_semenovich @eminofficial @sever_elena И спасибо всем-всем нашим подписчикам за понимание, за любовь к Насте и веру в то, что все обязательно будет хорошо! #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #настяживи

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал, почему актриса покинула клинику (Фото)

Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк просит все информационные издания не спекулировать на тяжелом состоянии "няни Вики" и прекратить писать о ней чепуху.

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Фото, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Официальное заявление, Опухоль головного мозга.
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