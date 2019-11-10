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В возрасте 38 лет ушел из жизни легенда клубной жизни Москвы 2000-х

В возрасте 38 лет ушел из жизни легенда клубной жизни Москвы 2000-х
10:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В Москве скончался Павел Пичугин, известный как "Паша Фейсконтроль".

В возрасте 38 лет ушел из жизни символ клубной жизни Москвы 2000-х годов Павел Пичугин, известный как клубный менеджер "Паша Фейсконтроль".

Павел Пичугин, который имел специализацию стоматолога, в последствии стал одним из самых заметных деятелей московских клубов 2000-х годов.

Свою известность мужчина получил когда стоял на фейсконтроле самых дорогих клубов Москвы. Были моменты, когда Пичугину даже приходилось отказывать в посещении заведений известным представителям шоу-бизнеса.

 
 
 
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Было время

Публикация от Pavel Pichugin | Pasha Face (@pashafacecontrolll)

Впоследствии "Паша Фейсконтроль" стал известным клубным промоутером, а также организатором многочисленных светских мероприятий.

 
 
 
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Публикация от Pavel Pichugin | Pasha Face (@pashafacecontrolll)

В свое время российская музыкальная группа "Дискотека Авария" посвятила свой клип Павлу, в котором показала все "прелести" ночной жизни Москвы.

По неподтвержденным данным, мужчина умер от остановки сердца. Известно, что Павел Пичугин почувствовал себя плохо в своей столичной квартире, и даже сам вызвал себе скорую помощь. К сожалению, врачи не успели оказать мужчине необходимую помощь.

 
 
 
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Чо помните как я вас не пускал?!?!

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Все по теме:

Москва, Смерть, Альманах-2019, Павел Пичугин, Паша Фейсконтроль.
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