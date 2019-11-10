В возрасте 38 лет ушел из жизни легенда клубной жизни Москвы 2000-х

Новости шоу бизнеса:В Москве скончался Павел Пичугин, известный как "Паша Фейсконтроль".

В возрасте 38 лет ушел из жизни символ клубной жизни Москвы 2000-х годов Павел Пичугин, известный как клубный менеджер "Паша Фейсконтроль".

Павел Пичугин, который имел специализацию стоматолога, в последствии стал одним из самых заметных деятелей московских клубов 2000-х годов.

Свою известность мужчина получил когда стоял на фейсконтроле самых дорогих клубов Москвы. Были моменты, когда Пичугину даже приходилось отказывать в посещении заведений известным представителям шоу-бизнеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Было время Публикация от Pavel Pichugin | Pasha Face (@pashafacecontrolll) 14 Фев 2019 в 12:00 PST

Впоследствии "Паша Фейсконтроль" стал известным клубным промоутером, а также организатором многочисленных светских мероприятий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Pichugin | Pasha Face (@pashafacecontrolll) 20 Окт 2018 в 3:43 PDT

В свое время российская музыкальная группа "Дискотека Авария" посвятила свой клип Павлу, в котором показала все "прелести" ночной жизни Москвы.

По неподтвержденным данным, мужчина умер от остановки сердца. Известно, что Павел Пичугин почувствовал себя плохо в своей столичной квартире, и даже сам вызвал себе скорую помощь. К сожалению, врачи не успели оказать мужчине необходимую помощь.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни Роберт Фриман - фотограф легендарной группы The Beatles.