Ушел из жизни Роберт Фриман - фотограф легендарной группы The Beatles

Новости шоу бизнеса:О смерти фотографа сообщил британский музыкант Пол Маккартни.

Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни на своем сайте. Фриман наиболее известен как автор нескольких обложек к альбомам The Beatles.

"Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек", - написал музыкант. Он назвал Фримана "величайшим профессионалом" и "творческим и по-настоящему оригинальным мыслителем".

Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Фриман сделал фотографии для первого календаря Pirelli. Кроме того, он сделал обложки для таких альбомов The Beatles как "Rubber Soul", "Meet The Beatles" и "Help!".