Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)
Появился трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (Видео)

Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон

Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
11:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Во Франции умер представитель одного из самых известных Домов моды Louis Vuitton.

6 ноября во Франции скончался модельер Патрик-Луи Виттон в возрасте 68 лет.

Об этом сообщается в пресс-релизе дома моды Louis Vuitton.

"Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками", - говорится в сообщении.

Как известно, Патрик Луи Виттон является праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Выражение "секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…" — было одним из его любимых.

Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий, отметили в доме моды.

Певица Бритни Спирс до сих пор борется с очень низкой самооценкой

В 1990 году Патрик-Луи занял пост главы подразделения специальных заказов.

Причину смерти модельера пока не назвали.

Как известно, основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Louis Vuitton, Знаменитости, Смерть, Модельер, Альманах, Альманах-2019, Патрик-Луи Виттон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
04 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
05 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Мировой долг достиг рекордного показателя
Мировой долг достиг рекордного показателя
&quot;Температурные качели&quot; и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Туман и дожди: синоптики дали прогноз на выходные
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь