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Певица Бритни Спирс до сих пор борется с очень низкой самооценкой

Певица Бритни Спирс до сих пор борется с очень низкой самооценкой
09:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Бритни Спирс поделилась в своем Instagram видео, в котором продемонстрировала упражнения для спины.

Артистка выполняет упражнения для осанки, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние.

В ролике певица, одетая в бикини, выполняет упражнения из йоги в паре с тренером, который поддерживает ее, лежа на спине.

Язык тела — это наше все! То, как мы говорим и как несем себя, может влиять на наше настроение. У меня есть проблемы с самооценкой, поэтому я сутулюсь. Эти упражнения каждый день помогают мне стать сильнее, к тому же выполнять их прикольно. Я каждый раз ощущаю эффект от них, потому что не привыкла, когда моя спина выгнута, — пояснила в микроблоге Спирс. В видео певица отметила, что выгибание спины и перевернутые позы раскрывают грудную область и позволяют легче дышать. 

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Бритни можно назвать поклонницей спорта — если она не занимается йогой и растяжкой, она занимается на тренажерах и регулярно выкладывает фрагменты своих занятий в Instagram.

Не люблю много кардио. У моего тела хорошая мышечная память, я же раньше была гимнасткой. Мне больше нравятся изолированные тренировки. Самое главное — повторения. Но это довольно скучно, так что я завела себе брошюрку с разными любимыми упражнениями, — рассказала в соцсети звезда.

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Самооценка, Знаменитости, Певица, Артистка, Низкая самооценка.
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