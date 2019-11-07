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Дженнифер Энистон рассказала, почему завела профиль в Instagram (Фото)

Дженнифер Энистон рассказала, почему завела профиль в Instagram (Фото)
20:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная американская актриса Дженнифер Энистон около месяца назад создала аккаунт в инстаграме.

Ей удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый быстрый набранный первый миллион подписчиков. Звезда призналась, что сделала это ради продвижения проекта "Утреннее шоу".

Дженнифер Энистон создала инстаграм-страницу недавно. Первым ее сообщением стало селфи, На котором она позировала вместе с другими актерами сериала "Друзья". Фанаты Дженнифер Энистон настолько быстро подписывались на звезду, что миллион сторонников она набрала за 5 часов и 16 минут. Это позволило ей стать новой рекордсменкой книги рекордов Гиннеса. Ей даже удалось опередить герцогов Сассекских.

 Звезда призналась, что на самом деле хотела прорекламировать новый проект. Дженнифер Энистон и оскароносная актриса Риз Уизерспун играют главные роли в сериале "Утреннее шоу". Показ сериала начался 1 ноября на стриминговом сервисе Apple TV Plus.

50-летняя актриса Дженнифер Энистон, зарегистрировавшись в инстаграме, хотела помочь продвижению шоу. Наверное, результат превзошел даже ожидания самой звезды. Сюжет сериала основан на книге журналиста CNN Брайана Стелтера Тop of the Morning. А актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон не только выполняют главные роли, но и выступят продюсерами.

 
 
 
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Публикация от (@jenniferaniston)

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)

Еще одной причиной появления актрисы в инстаграме стало стремление знать, где заканчивается граница ее приватности. Дженнифер Энистон хочет контролировать, какие аспекты ее жизни становятся поводом для обсуждения, а какие остаются личными. Звезда не хочет, чтобы кто-то рылся в ее жизни. Но с развитием социальных сетей этого избежать невозможно. Поэтому Дженнифер решила сама подбросить "дрова в огонь".

Что известно о сериале "Утреннее шоу"?

Он рассказывает о проблеме сексуальных домогательств, возникших в жизни ведущих утреннего телеэфира популярного канала. Звезду утренних новостей Митч (Стив Каррел) увольняют из-за обвинений в нарушении неприкосновенности частной жизни. В качестве замены ему продюсеры приглашают Брэдли (Риз Уизерспун). Бывшая напарница Митча Алекс (Дженнифер Энистон) тоже рискует остаться без работы, потому что Брэдли намерен от нее избавиться.

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Лондон, Отношения, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Звезды, Фото, Архивное фото, Акриса.
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