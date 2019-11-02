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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В столице Великобритании Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сверкали на красной дорожке.

Вероятно, Лондон стал последним городом в списке, где известные голливудские актрисы представляли свой проект – "Утреннее шоу", ведь накануне, 1 ноября, уже состоялась премьера первой серии.

В Лондоне в The Ham Yard Hotel Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в очередной раз представили новый сериал "Утреннее шоу", в котором сыграли голвни роли.

Ведь на стриминговому сервисе Apple+ уже проходила премьера первого эпизода. Для последней встречи в рамках промо-кампании Дженнифер Энистон, не изменяя своим вкусам, выбрала черное платье до колен с подчеркнутой талией и босоножки в тон с тонкими полосками.

 
 
 
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Архивные фото Дженнифер Энистон в 17 лет (Фото)

А вот ее коллега Риз Уизерспун выбрала образ в зеленых оттенках. На красной дорожке известная "блондинка в законе" поразила стройными ногами в шелковой мини-юбке. Для "верха" она выбрала изумрудного оттенка гольф и пиджак. А довершила образ горчичными туфлями-лодочками и бриллиантовыми серьгами.

Также Риз Уизерспун опубликовала фото с Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграме, которое они сделают во время съемок. Таким образом главная героиня сериала сообщила о запуске проекта и выходе первой серии.

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Лондон, Риз Уизерспун, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Звезды, Фото, Архивное фото.
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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере &quot;Утреннего шоу&quot; в Лондоне (Фото)
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на премьере "Утреннего шоу" в Лондоне (Фото)
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