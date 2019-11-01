Архивные фото Дженнифер Энистон в 17 лет (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса Дженнифер Энистон наслаждается вниманием общественности в сети.

С тех пор, как звезда завела страницу в инстаграм, она охотно делится с поклонниками архивными снимками, которые до сих пор не выставляла на показ. На днях Дженнифер Энистон удалось в очередной раз поразить поклонников, обнародовав снимок 33-летней давности.

Сеть заполонили эффектные и жуткие кадры с Хэллоуина. Американские звезды одна за другой публиковали тематические снимки, демонстрируя свои костюмы. Дженнифер Энистон, которая теперь активно ведет свой инстаграм-блог, решила по-особенному приобщиться к флешмобу: актриса опубликовала тематическое архивное фото.

На снимке она предстала в костюме ведьмы. Согласно заметке, на время съемки Дженнифер Энистон было 17 лет. Тогда актриса имела темные густые волосы и отказывалась от макияжа. Праздник Хэллоуина в 1986 году она провела в Нью-Йорке в компании подруги, имя которой решила оставить в секрете. С годами и приходом бешеной популярности Дженнифер Энистон не потеряла дружеских отношений с загадочной девушкой, о чем она призналась в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jenniferaniston) 31 Окт 2019 в 7:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jenniferaniston) 17 Окт 2019 в 11:48 PDT

"35 лет дружбы", – лаконично написала Дженнифер Энистон.

Это не впервые Дженифер Энистон делится с поклонниками архивным фото. Ранее актриса показала свою детскую фотографию, сравнив ее с современной. Фото вызвало большой ажиотаж, так как знаменитость с годами не теряет привлекательность и в 50 имеет непревзойденный вид.