"Очень переживаю за Настю": почему продюсер "Ласкового мая" раскрывает подробности состояния актрисы

Новости шоу бизнеса:Андрей Разин сообщает СМИ новые детали о самочувствии Заворотнюк.

Российский продюсер Андрей Разин опубликовал новый пост на своей официальной странице в Instagram, в котором признается, что искренне переживает за тяжелое состояние Анастасии Заворотнюк, а также заявляет, что хоть и не знаком с актрисой лично, все же очень близко к сердцу принимает ее проблемы.

"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил ещё большее горе и поэтому понимаю, насколько важно говорить людям, как можно быстрее, правду", - говорится в сообщении.

Также Разин настаивает на том, что не пиариться за счет трагедии Заворотнюк и отвергает все обвинения со стороны семьи артистки: "Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес. Но я желаю только выздоровления Насте. Мало того, я хочу вам сказать: чем вы больше будете говорить правду о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, а те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи и для меня было очень важно, как можно быстрее, одним из первых,разбудить ваше сознание".

"Упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком. Да это и не важно. Главное, чтобы она поправилась и была здорова", - добавил экс-продюсер "Ласкового мая".

Напомним о том, что по словам Андрея Разина, российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.