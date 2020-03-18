Сергею Жигунову приписали роман с точной копией Анастасии Заворотнюк (Фото)

Новости шоу бизнеса:Девушка поражает своей схожестью с известной актрисой.

Звезда сериала Моя прекрасная няня, актер Сергей Жигунов стал встречаться с девушкой, очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк.

Актеры играли влюбленную пару в сериале, а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни.

Теперь 57-летний Жигунов встречается с "двойником" Заворотнюк — девушкой по имени Виктория Ворожбит. Она поражает своей схожестью с известной актрисой.

Фото: https://www.instagram.com/p/B3CQszXBymd/

По информации канала, Ворожбит работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.

Звезда сериала Моя прекрасная няня, актер Сергей Жигунов стал встречаться с девушкой, очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк.

Актеры играли влюбленную пару в сериале, а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/p/B21M6euhG1E/

Теперь 57-летний Жигунов встречается с "двойником" Заворотнюк — девушкой по имени Виктория Ворожбит. Она поражает своей схожестью с известной актрисой.

По информации канала, Ворожбит работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.

Напомним, 48-летняя Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Родственники и близкие актрисы не подтверждают ее болезнь.

О диагнозе актрисы стало известно в начале сентября 2019 года. Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк уехала лечиться в Италию, ставшую эпицентром распространения коронавируса, однако эта информация не подтвердилась.