Сергею Жигунову приписали роман с точной копией Анастасии Заворотнюк (Фото)

Звезда сериала Моя прекрасная няня, актер Сергей Жигунов стал встречаться с девушкой, очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк.
Актеры играли влюбленную пару в сериале, а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни.
Теперь 57-летний Жигунов встречается с "двойником" Заворотнюк — девушкой по имени Виктория Ворожбит. Она поражает своей схожестью с известной актрисой.
Фото: https://www.instagram.com/p/B3CQszXBymd/
По информации канала, Ворожбит работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.
Звезда сериала Моя прекрасная няня, актер Сергей Жигунов стал встречаться с девушкой, очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк.
Актеры играли влюбленную пару в сериале, а в период с 2006 по 2008 год встречались и в реальной жизни.
Фото: https://www.instagram.com/p/B21M6euhG1E/
Теперь 57-летний Жигунов встречается с "двойником" Заворотнюк — девушкой по имени Виктория Ворожбит. Она поражает своей схожестью с известной актрисой.
По информации канала, Ворожбит работала в качестве журналиста, а также участвовала в предвыборных кампаниях некоторых российских политиков.
Напомним, 48-летняя Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Родственники и близкие актрисы не подтверждают ее болезнь.
О диагнозе актрисы стало известно в начале сентября 2019 года. Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк уехала лечиться в Италию, ставшую эпицентром распространения коронавируса, однако эта информация не подтвердилась.