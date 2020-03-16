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Анастасия Заворотнюк снова попала в реабилитационную клинику

Анастасия Заворотнюк снова попала в реабилитационную клинику
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Известная актриса продолжает бороться с онкозаболезнью.

В январе СМИ сообщали о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы, однако теперь говорят, что она в очередной раз находится на лечении. Также отмечается, что муж актрисы Петр Чернышев переехал жить в клинику, чтобы заботиться о жене. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Онкобольную Заворотнюк ежедневно навещает мама, которая уходит из больницы только на ночь. А любимый знаменитости старается вообще не покидать ее. Лишь при крайней необходимости может отлучиться по работе.

Петр практически не выезжает из медицинского центра в Барвихе. Экс-фигурист ездит за покупками привозит продукты и специальную крупу для иммунитета, – говорится в сообщении.

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В каком состоянии сейчас здоровье Анастасии Заворотнюк неизвестно.

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Больница, Актриса, Анастасия Заворотнюк, Онкоболезнь.
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