"Мама выздоровеет": дочь Анастасии Заворотнюк написала трогательное сообщение

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжает бороться с онкозаболевание.

В сети 24-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова поделилась переживаниями относительно ситуации в ее семье. Девушка не сдерживала эмоций и поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью в самое сложное время.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что все время находится в стрессе и получает утешение от близких. Также она добавила, что надеется на выздоровление матери и времени, когда они все вернутся домой с Италии, где сейчас проходит реабилитацию артистка.

"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры. Конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и убеждена, что благодаря вашей поддержке и нашим общим молитвам моя лучшая в мире мама выздоровеет и в наш дом снова войдет радость и счастье". – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

По неофициальным данным, Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в Риме. Там актрису поддерживают ее родные, в частности муж Петр Чернышов.