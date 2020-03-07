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"Мама выздоровеет": дочь Анастасии Заворотнюк написала трогательное сообщение

"Мама выздоровеет": дочь Анастасии Заворотнюк написала трогательное сообщение
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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В сети 24-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова поделилась переживаниями относительно ситуации в ее семье. Девушка не сдерживала эмоций и поблагодарила всех, кто поддерживает ее семью в самое сложное время.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что все время находится в стрессе и получает утешение от близких. Также она добавила, что надеется на выздоровление матери и времени, когда они все вернутся домой с Италии, где сейчас проходит реабилитацию артистка.

"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры. Конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и убеждена, что благодаря вашей поддержке и нашим общим молитвам моя лучшая в мире мама выздоровеет и в наш дом снова войдет радость и счастье". – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

 
 
 
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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Умер 62-летний Дэвид Пол - один из братьев-близнецов, сыгравший в "Няньках"

По неофициальным данным, Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в Риме. Там актрису поддерживают ее родные, в частности муж Петр Чернышов.

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Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк, онкозаболевание.
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